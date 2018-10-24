новости
новости
Регистрация
СМИ сообщают о возможном назначении Олега Кононова на пост главного тренера «Спартака»

СМИ сообщают о возможном назначении Олега Кононова на пост главного тренера «Спартака»

Спортивные издания сообщают, что Олег Георгиевич ведет переговоры со столичным клубом.

Сразу несколько спортивных СМИ сообщают о том, что главный тренер «Арсенала» Олег Кононов ведет переговоры со «Спартаком». По информации прессы, наставник оружейников возглавит московский клуб.

Интересно, что данные изданий противоречат друг другу. Олега Георгиевича видят в нескольких местах одновременно. Например, российский журналист Василий Конов в своем твиттере пишет:

Этот пост был опубликован в 13:37.

А «Спорт-Экспресс» сообщает, что Олег Кононов прямо сейчас проводит тренировку «Арсенала» в Туле. Новость на сайте размещена в 14:17.

В пресс-службе «Арсенала» корреспонденту Myslo сообщили, что слухи клуб не комментирует.

Сюжет: Арсенал
Футболист «Арсенала» расторг контракт с клубом
Спорт
Футболист «Арсенала» расторг контракт с клубом
вчера, в 17:58, 36 2648 0
Футболисты «Арсенала» приглашают болельщиков на встречу с командой
Спорт
Футболисты «Арсенала» приглашают болельщиков на встречу с командой
вчера, в 14:50, 14 780 2
Что творилось в раздевалке «Арсенала» после победы над «Спартаком»: видео
Спорт
Что творилось в раздевалке «Арсенала» после победы над «Спартаком»: видео
вчера, в 12:50, 70 2705 4
После проигрыша «Арсеналу» «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру
Спорт
После проигрыша «Арсеналу» «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру
22 октября, в 11:13, 43 3154 4
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:47 +3
Другие статьи по темам
Люди
Олег Кононов
Место
Тула
Прочее
АрсеналСпартакглавный тренер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стоматологическая клиника «Аспект»: Качество, проверенное временем
Стоматологическая клиника «Аспект»: Качество, проверенное временем
В Туле снизили налог на доли в квартирах и домах
В Туле снизили налог на доли в квартирах и домах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.