СМИ сообщают о возможном назначении Олега Кононова на пост главного тренера «Спартака»

Спортивные издания сообщают, что Олег Георгиевич ведет переговоры со столичным клубом.

Сразу несколько спортивных СМИ сообщают о том, что главный тренер «Арсенала» Олег Кононов ведет переговоры со «Спартаком». По информации прессы, наставник оружейников возглавит московский клуб.

Интересно, что данные изданий противоречат друг другу. Олега Георгиевича видят в нескольких местах одновременно. Например, российский журналист Василий Конов в своем твиттере пишет:

Прямо сейчас на Открытии Арене проходит встреча Кононова и Федуна (в присутствии Измайлова). Уже сегодня всё могут решить.https://t.co/A2AgCvhfxChttps://t.co/ZGcZddZ0QK — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 24 октября 2018 г.

Этот пост был опубликован в 13:37.

А «Спорт-Экспресс» сообщает, что Олег Кононов прямо сейчас проводит тренировку «Арсенала» в Туле. Новость на сайте размещена в 14:17.

В пресс-службе «Арсенала» корреспонденту Myslo сообщили, что слухи клуб не комментирует.