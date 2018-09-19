Тульский «Арсенал» готовится к матчу с «Рубином»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» продолжает готовиться к домашнему матчу против «Рубина». 19 сентября на вопросы журналистов ответили футболист Сергей Ткачев и главный тренер Олег Кононов.

Кстати, именно Ткачев стал лучшим игроком матча с «Крыльями Советов».

- «Рубин» всегда был сильным соперником для всех команд Премьер-лиги. Тем более их тренирует сейчас Бердыев. Они играют, в основном, от обороны. Будет тяжело. Но мы готовимся, тренируемся только на победу. После матча с «Крыльями Советов» сейчас хорошее настроение у всей команды. Будем надеяться, что всё будет хорошо.

— Ваш личный показатель — два гола, две голевые передачи на данный момент. Как оцениваете текущую часть чемпионата?

- Есть к чему стремиться, хочется больше и забивать, и отдавать, поэтому на «троечку» себя пока оцениваю. Не такой удачный старт для меня. То что хотел, планировал, не получается. Дай бог, еще впереди много матчей. Всё будет: и голы, и передачи.

— В матче с «Крыльями» у вас поменялась легка поменялась позиция на поле — вы больше били. По душе вам эта позиция?

- «Оттянутая» «десятка» под нападающим. Я свою время в детстве, и во второй лиге всегда играл на этой позиции. Самая любимая для меня позиция, Тренер видишь меня сейчас там. Мне доставляет огромное удовольствие. Ближе к воротам, больше моментов, это самое главное для меня.

Олег Кононов:

— Несколько слов о предстоящем матче. Как думаете, будет ли это столкновение двух философий — оборонительной и атакующей?

- Трудно сказать. Курбан Бекиевич давно в футболе, знает практически всё — как должна играть его команда и в отборе, и в атаке. Мы желаем играть в атакующий футбол, но всё равно мы за сбалансированность. И атакующий потенциал должен соответствовать игре в отборе мяча. Думаю, что здесь не надо говорить про какие-то системы игры. У каждого тренера просто свое видение.

— Как оцениваете игру обороны в прошлом матче?

- Если мы сыграли и не пропустили, значит вся команда, и линия защиты, полузащиты сыграли достаточно не плохо. Конечно, есть над чем еще работать.

— Какая ситуация с травмированными? Как чувствует себя Беляев?

- Беляев работает с тренером по реабилитации. Дальнейшая работа сегодня с тренером по физподготовке. У нас еще два дня. Точно так же и по другим футболистам.

— Готов ли Огнен Ожегович?

- Он тренируется, работает с нами, подходит к своей оптимальной форме. Рассчитываем на него.