В Туле открыли бюст оружейнику Федору Токареву

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин отметил, что мастерство Федора Васильевича, его работоспособность и преданность делу до сих пор служат примером для наших оружейников.

19 сентября в рамках празднования Дня оружейника на Аллее славы знаменитых оружейников перед зданием Музея оружия состоялось открытие бюста Федору Токареву — выдающемуся тульскому оружейнику, Герою Социалистического Труда.



Участников мероприятия приветствовал губернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что Федор Васильевич разработал около 30 опытных образцов самозарядной винтовки, модернизировал пулемет «Максим», создал первый отечественный пистолет-пулемет и, конечно, легендарный пистолет ТТ. Мастерство Федора Васильевича, его работоспособность и преданность делу до сих пор служат примером для наших оружейников.

– Пусть память о нем живет в наших сердцах! И пусть его наследие и идеи продолжают вдохновлять нынешнее поколение конструкторов на новые достижения, — подчеркнул глава региона.

Участники церемонии возложили цветы к бюсту. Затем Алексей Дюмин пообщался с ветеранами отрасли.