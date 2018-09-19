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В Туле открыли бюст оружейнику Федору Токареву
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открыли бюст оружейнику Федору Токареву

Алексей Дюмин отметил, что мастерство Федора Васильевича, его работоспособность и преданность делу до сих пор служат примером для наших оружейников.

19 сентября в рамках празднования Дня оружейника на Аллее славы знаменитых оружейников перед зданием Музея оружия состоялось открытие бюста Федору Токареву — выдающемуся тульскому оружейнику, Герою Социалистического Труда.

Участников мероприятия приветствовал губернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что Федор Васильевич разработал около 30 опытных образцов самозарядной винтовки, модернизировал пулемет «Максим», создал первый отечественный пистолет-пулемет и, конечно, легендарный пистолет ТТ. Мастерство Федора Васильевича, его работоспособность и преданность делу до сих пор служат примером для наших оружейников.

– Пусть память о нем живет в наших сердцах! И пусть его наследие и идеи продолжают вдохновлять нынешнее поколение конструкторов на новые достижения, — подчеркнул глава региона.

Участники церемонии возложили цветы к бюсту. Затем Алексей Дюмин пообщался с ветеранами отрасли.

 

Федор Васильевич Токарев родился 2 (14) июня 1871 года в станице Мечетинской Черкасского округа области Войска Донского (ныне Зерноградский район Ростовской области).

С 1921 года Федор Токарев работал на Тульском оружейном заводе. В 1924 году на основе конструкции станкового пулемета Максима он разработал ручной пулемет Максима-Токарева, который 26 мая 1925 года был принят на вооружение Красной армии. В 1926 году Токарев создал новый вариант пулемета Максима для применения в авиации, заменивший пулемет Виккерса, а годом позже — первый отечественный пистолет-пулемет под револьверный патрон.

В 1930 году на вооружение армии поступил разработанный Токаревым самозарядный пистолет Т. Т. Испытания выявили превосходство этого пистолета над многими другими по массе, габаритам и мощности в различных условиях эксплуатации. ТТ получил огромную популярность во всем мире.

Федор Васильевич также разработал самозарядные винтовки СВТ-38 и СВТ-40, которые затем применялись в ходе Великой Отечественной войны.

Федор Токарев создавал не только оружие. Так, в 1948 году он сконструировал оригинальный фотоаппарат для панорамной съемки ФТ-1, который в небольшом количестве выпустили в 1948-1949 годах на Красногорском механическом заводе. После существенной переработки заводскими конструкторами фотоаппарат Токарева под названием ФТ-2 выпускался с 1958 по 1965 годы.

Умер 7 июня 1968 года в Москве. Похоронен в Туле на Всехсвятском кладбище.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:28 +5
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