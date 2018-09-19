В Туле презентовали книгу о премии имени С. И. Мосина
Книга включает в себя материалы о 2600 лауреатах премии.
19 сентября, в День оружейника, в Тульском музее оружия прошла презентация книги «Премия имени
Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев отметил, что история премии насчитывает два столетия. Она была учреждена еще в царские времена, после революции ее присуждение прекратилось. Затем в 1960 году премию возродили, и это произошло именно на тульской земле.
– Тула — наследник премии. Поэтому было принято решение о создании книги. На протяжении двух лет шли сбор и обобщение сведений о лауреатах премии им.
Книга включает в себя материалы о 2600 лауреатах премии. Одна из глав посвящена Сергею Мосину и его роли в развитии оружейного дела в России.
По словам директора издательского дома «Оружие и технологии» Сергея Осинина, книга уже тиражируется и получает положительные отзывы.
Дмитрий Ломовцев подчеркнул, что передать издание планируется во все музеи России. Также он отметил, что работа по сбору данных продолжится, и истории новых лауреатов войдут в следующее издание книги.