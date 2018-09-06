С 7 сентября туляки смогут купить билеты на матч «Арсенал» – «Крылья Советов»

Фото из архива Myslo.

Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:

7 сентября — 14 сентября: с 13.00 до 19.00.

15 сентября: с 13.00 до 20.45.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (7−8 секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб «Арсенал» на льготных условиях для членов фан-клуба (контактный телефон 8−953−423−29−60).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.