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С 7 сентября туляки смогут купить билеты на матч «Арсенал» – «Крылья Советов»
Фото из архива Myslo.

С 7 сентября туляки смогут купить билеты на матч «Арсенал» – «Крылья Советов»

Игра состоится 15 сентября в 19.00.

Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:

  • 7 сентября — 14 сентября: с 13.00 до 19.00.
  • 15 сентября: с 13.00 до 20.45.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (7−8 секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб «Арсенал» на льготных условиях для членов фан-клуба (контактный телефон 8−953−423−29−60).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Сюжет: Арсенал
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