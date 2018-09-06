Фото из архива Myslo.
С 7 сентября туляки смогут купить билеты на матч «Арсенал» – «Крылья Советов»
Игра состоится 15 сентября в 19.00.
Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:
- 7 сентября — 14 сентября: с 13.00 до 19.00.
- 15 сентября: с 13.00 до 20.45.
Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (7−8 секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб «Арсенал» на льготных условиях для членов фан-клуба (контактный телефон 8−953−423−29−60).
Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.
Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.
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