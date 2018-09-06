Фото Юлии Гришиной
В гостинице SK Royal в Туле проводится эвакуация
Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.
В гостиничном комплексе SK Royal на улице Советской проводится эвакуация гостей и персонала. Об этом в редакцию Myslo сообщили туляки. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Как сообщил корреспондент с места событий, паники в районе комплекса не наблюдается. По предварительным данным, поводом для применения повышенных мер безопасности стал бесхозный пакет.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.
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