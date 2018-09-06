В гостинице SK Royal в Туле проводится эвакуация

Фото Юлии Гришиной

Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

В гостиничном комплексе SK Royal на улице Советской проводится эвакуация гостей и персонала. Об этом в редакцию Myslo сообщили туляки. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Как сообщил корреспондент с места событий, паники в районе комплекса не наблюдается. По предварительным данным, поводом для применения повышенных мер безопасности стал бесхозный пакет.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.