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В гостинице SK Royal в Туле проводится эвакуация
Фото Юлии Гришиной

В гостинице SK Royal в Туле проводится эвакуация

Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

В гостиничном комплексе SK Royal на улице Советской проводится эвакуация гостей и персонала. Об этом в редакцию Myslo сообщили туляки. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Как сообщил корреспондент с места событий, паники в районе комплекса не наблюдается. По предварительным данным, поводом для применения повышенных мер безопасности стал бесхозный пакет.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:17 +3
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Место
Тулаулица Советская

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