Московские художники распишут стену на новой набережной в Туле

Фото из архива Myslo.

8 сентября в Тулу приедут двое художников из Москвы, авторы проекта «Nezo-art» Константин Нэзовский и Иван БВ. С 11.00 до 18.00 на глазах жителей и гостей города мастера граффити распишут стену на Тульской набережной - изобразят на ней символы нашего региона.

Творческий дуэт уже несколько лет расписывает фасады зданий в Москве и Подмосковье. Известность они получили эффектному стрит-арту «Флотилия» на Севастопольском проспекте и панораме Ласточкиного гнезда в центре Москвы.