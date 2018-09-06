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Московские художники распишут стену на новой набережной в Туле
Фото из архива Myslo.

Московские художники распишут стену на новой набережной в Туле

По эскизу стену украсят изображение брендов региона.

8 сентября в Тулу приедут двое художников из Москвы, авторы проекта «Nezo-art» Константин Нэзовский и Иван БВ. С 11.00 до 18.00 на глазах жителей и гостей города мастера граффити распишут стену на Тульской набережной - изобразят на ней символы нашего региона.

Творческий дуэт уже несколько лет расписывает фасады зданий в Москве и Подмосковье. Известность они получили эффектному стрит-арту «Флотилия» на Севастопольском проспекте и панораме Ласточкиного гнезда в центре Москвы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:50 −11
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Место
Тульская набережная

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