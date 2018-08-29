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Матч «Енисей»–«Арсенал» рассудит ростовчанин Сергей Иванов
Фото ПФК «Арсенал».

Матч «Енисей»–«Арсенал» рассудит ростовчанин Сергей Иванов

Назначены официальные лица матча.

Матч 6-го тура РПЛ между красноярским «Енисеем» и «Арсеналом» судит ростовчанин Сергей Иванов.

34-летний арбитр ФИФА в минувшем сезоне судил два матча тульских оружейников: «Арсенал» — «Тосно» (1:2) и «Арсенал» — «Краснодар» (1:0).

Помогать Сергею Иванову будут Дмитрий Березнев и Роман Усачев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный судья — Алексей Матюнин из Москвы. Инспектор — Андрей Бутенко (Москва), делегат РПЛ — уфимец Александр Коротченко.

Матч состоится в воскресенье, 2 сентября, на стадионе «Геолог» в Тюмени. Начало в 14.00 по московскому времени.

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