«Арсенал» уступил «Тосно» со счетом 1:2

Фото ПФК "Арсенал"

Матч окончен. Увы, свисток арбитра фиксирует поражение "Арсенала" со счетом 1:2. А также первую победу "Тосно" в Премьер-лиге. Первый тайм "Арсенал" провел наравне с гостями и даже увенчал его чудесным голом в исполнении Кантемира Берхамова. В перерыве что-то надломилось у канониров, и второй тайм был совсем "не их". Два гола почти подряд, а потом еще и незабитый пенальти - увы, болельщиков сегодня порадовать не удалось. На следующей неделе ждем выездной игры со "Спартаком" - уже совсем скоро, 9 августа!

90' Берхамов не сумел перекинуть стенку. А в следующей атаке Максимов бьёт мимо створа, но сперва подыграв себе рукой. Тренеры гостей негодуют, но свистка не прозвучало.

90' Оружейники уже на навал сваливаются. И Боурчану стандарт зарабатывает!

90' Арбитр добавил к основному времени игры три минуты.

89' Стандарт назначен в наши ворота! Мухаметшин проверяет Габулова. Тот сделал все возможное, чтобы в его ворота не влетел третий мяч.

87' СИКОЕВ! ВОТ ЭТО МОМЕНТ! Асланбек не смог пробить точно головой после ювелирного навеса.

86' Вот и замена, которой так требовал разбушевавшийся Парфенов. Аслан Дудиев покидает поле и Виталий Шахов выходит на стадион.

86' Дмитрий Парфенов, главный тренер "Тосно", сейчас едва не выкинул бутылку с водой на поле - негодует, что ему не дали довести до конца третью замену! Столько эмоций!

83' Сикоев убежал от защитника и пробил в руки Юрченко. Едва не первое касание мяча Асланбеком. А у нас пауза. Игрокам гостей резко становится плохо. Это и понятно. Они ведут в счёте.

83' Берхамов наносит удар с дальнего расстояния, но мяч не долетает до створа ворот.

82' Шевченко дважды побывал на газоне, но оба раза этот факт не был замечен арбитром. Иванов позволяет играть! А ведь при Иванове «Арсенал» ещё не выигрывал.

81' К атаке "Арсенала" уже и защита подключилась. Сунзу грузит мяч с правого фланга атаки в штрафную, но там никому из его партнеров не удается принять передачу.

79' Замена у "Тосно". Рустем Мухаметшин меняет Яна Казаева.

77' Пожалел судья Берхамова. Кантемир грубо сыграл в центре поля, но второй карточки перед собой не увидел. Прямо испытывает судьбу, которая пока ему благосклонна.

75' Божович уже чуть ли не на поле вышел. Переживает.

74' Карницкий непонятный удар наносит по воротам Габулова. Мяч летит мимо, а гости выигрывают несколько мгновений.

72' Джорджевич, видимо, совсем не оправдал надежд Божовича. Вторая замена у "Арсенала": вместо Луки на поле выходит Асланбек Сикоев.

69' Увы. Вратарь "Тосно" Давид Юрченко довольно легко отбивает удар Джорджевича. Не получилось у "Арсенала" использовать свой шанс и сравнять счет...

68' Пенальти в ворота "Тосно"! Лука Джорджевич убежал на чужие ворота, и в штрафной его сбил Андрей Буйволов. Без сомнений арбитр показывает на точку.

67' Миодраг Божович решается на первую замену в составе канониров. Место Чаушича на поле занимает Илья Максимов.

66' Долго оказывали помощь Заболотному. Но вот, наконец, и стандарт. Галиулин не сумел перехитрить Габулова. Наш опытный голкипер легко забрал в руки мяч.

64' Сунзу сбивает кого-то из соперников на линии штрафной. Опасный стандарт впереди.

63' Затяжная атака канониров. Угловой после прострела Александрова. Но Беляев бьёт куда-то в сторону от правильного направления.

63' Стадион притих. Пытается осознать, что это такое сейчас вообще произошло...

61' Ткачёв собирается выполнить подачу. Мяч прилетает точно в руки Юрченко.

61' Довольно много остановок в игре, особенно в последние минуты. Фолов хватает с головой.

58' Не могут придти в себя канониры. пропускают ещё один выпад. На этот Буйволов убегает с мячом, но притормаживает... А атака завершается ударом Нуну Роши. В руки Габулову.

56' Н-да.... Гости реализуют стандарт! Марков головой забивает после скидки партнёра - 1:2. Тосненцы выходят вперед в счете, забивая свой второй мяч в чемпионате... "Арсенал" невольно стал трамплином для команды из Ленинградской области. Скажем так - неприятно. Остальные комментарии запрещены Роскомнадзором.

56' "Тосно" забивает второй гол - 1:2.

55' Берхамов получает желтую карточку за грубую игру. В центре поля он опасно действует в единоборстве с Черновым. "Тосно" будет разыгрывать штрафной.

54' Вагиз Галиулин, автор гола "Тосно", получил болезненный удар по ногам. Крайне негодует наставник «Арсенала» этим нарушением правил. По мнению Божовича, не было здесь нарушения.

52' Берхамов пробил со штрафного! Мощно, плотно, но неточно.

50' Подсластим пилюлю. Тут дали официальные данные по количеству зрителей: 11200 болельщиков сегодня на трибунах! Круто!

49' Эх, быстро "Арсенал" сдал позиции( Обидно. Очень легко убежали гости в быструю атаку и спокойно использовали выход 3-в-2.

48' "Тосно" забил первый гол в высшем дивизионе. Галиулина оставили одного, и тот пробил Габулова - 1:1.

48' ГОЛ "Тосно"! 1:1.

47' Болельщики "Арсенала" отметили начало второго тайма гимном Тулы. До сих пор, наверное, под впечатлением от гола Берхамова.

46' Замена у "Тосно" в перерыве. Место Георгия Мелкадзе на поле займет Евгений Марков.

46' Второй тайм. Поехали!

Перерыв. Статистика первого тайма. У "Арсенала" всего один удар в створ, который и стал голом.

Перерыв. Блиц-интервью в перерыве:

Сергей Ткачев, полузащитник "Арсенала":

- Мяч Берхамова полетел по сумасшедшей траектории, долго будем пересматривать. Но это не главное сейчас. Игра напряженная очень. Надо взять мяч под контроль и еще постараться забить. 1:0 - это ерунда, а не счет. В любой момент все может измениться.

Аслан Дудиев, защитник "Тосно":

- Солнце мешает, но по большому счету я бы не сказал, что невозможная игра. Но такой гол забили - без комментариев просто... Он не вытекал из логики игры. Во втором половине тайма мы навязали свою игру, но получили ненужный гол.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от пресс-службы ПФК "Арсенал":

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Перерыв. Казалось, первый тайм проходит в достаточно равной игре. У "Тосно" даже больше ударов в створ было. И тут, на 40-ой минуте, гол-красавчик Кантемира Берхамова - 1:0 в пользу Тулы! Этогт удар однозначно украсил собой игру, а может, и весь четвертый тур. Шедевр! Ждем второго тайма и новых подвигов "Арсенала". А пока посмотрим еще раз на гол Кантемира:

45' Свисток на перерыв. Ничего не добавил главный арбитр ко времени первого тайма. Идем отдыхать.

43' Не самые лёгкие минуты для нашей команды. Сутолока у ворот Габулова, но числом отбиваются тульские футболисты. А Мелкадзе бьёт с подбора мимо!

42' Тосненцы бросаются отыгрываться, зарабатывают штрафной, разыгрывают, слишком суетятся и нарушают правила.

40' КАКАЯ ЖЕ КРАСОТИЩА!!!! Кантемир дарит болельщикам невероятный ГОЛ!!!! Берхамов поймал мяч на ногу и с полуразворота поразил самую девятку ворот Юрченко. Голкипер "Тосно" не имел шансов спасти свою команду!Такой мяч нужно видеть своими глазами! Как только появится видео, обязательно добавим - будем смотреть снова и снова.)))))

40' ГОЛ!!!! Кантемир Берхамов выводит Тулу вперед!!!!!!! 1:0!!!!!!!!!!!!!!

38' ОПАСНО! Сунзу задержался на розыгрыше стандарта, и именно он мог стать автором голевого паса на Чаушича. Горан в свою очередь хотел пробить в дальний, но мяч сошёл с ноги и улетел за пределы поля.

36' Шевченко опасно локтем играет в верховом единоборстве на чужой половине поля. Травму получает Раде Дугалич, но вроде ничего серьезного. Арбитр пока обходится без карточек.

34' МОМЕНТ для Ткачёва! Сергей в своём привычном стиле - с невероятной силой - пробил, но мяч летит чуть выше цели. Чуть отодвинули канониры игру от своих ворот.

33' Сергей Ткачёв наткнулся на Карницкого, который руками зацепил своего оппонента. Штрафной!

31' Ответ канониров и пушка Беляева с 35-ти метров. Мяч до Юрченко не долетел.

31' Нуну Роша неудачно приземлился на газон, получив небольшую травму.

30' Первый удар в створ! Это Нуну Роша после скидки Заболотного пробил в ближний - там руки Габулова.

28' «Арсенал» пытается вернуть себе контроль над игрой. Ещё один отбор в центре поля от Ткачёва и как результат опасная атака канониров. Сперва Джорджевич не нашёл адресата у своей передачи, а потом грянул выстрел Шевченко. Выше, но уже что-то!

25' Пауза в игре. Берхамов классно сыграл в отборе и получил за это по ноге от соперника — Георгия Мелкадзе.

24' Мяч в сетке ворот Габулова, пусть и не засчитанный, — это все-таки неприятная ситуация. «Арсеналу» надо быть внимательнее и не давать сопернику таких возможностей — ведь в следующий раз офсайда уже может не быть.

23' Мелкадзе наносит хлесткий удар метров с 20-и. Габулов, играя в падении, отбивает мяч, но делает это прямо перед собой… Заболотный оказывается первым на подборе, катит его на Нуну Роша, который с близкого расстояния поражает ворота соперников. Но боковой арбитр на радость «Арсеналу» поднимает флажок — фиксирует положение вне игры.

21' «Арсенал» ищет второе дыхание и начинает прессинговать соперника. «Тосно» уже не удается с такой легкостью проходить вперед.

19' Вот и едва не наказали «Арсенал» за слабость. Габулов поспешно выскочил из ворот, позволив обыграть себя. Повезло сейчас «Арсеналу», что игрок в белой форме с острого угла не попал в створ.

19' К середине первого тайма тосненцам удалось отодвинуть игру от своих ворот. «Арсенал», видимо, на жаре сдал позиции. Нельзя, нельзя! Так же считают и болельщики — гонят вперед команду зарядом «Вперед, за Тулу!».

16' Опасно огрызнулись гости. Дугалич пошёл на розыгрыш стандарта и сам Раду завершил эту комбинацию. Габулов мяч поймал, но чуть ранее арбитр фиксирует фол на Хагуше.

14' Удар по воротам Юрченко! Лука Джорджевич бьет из-за пределов штрафной, выстрел был заблокирован защитником. А дальше Шевченко ошибся в передаче на Берхамова.

12' Сунзу своевременно смещается на правый фланг обороны и прерывает проход Заболотного, который на дриблинге стремился приблизиться к штрафной площади.

11' Угловой «Тосно». Мяч находит голову Мелкадзе, но улетает в сторону от ворот. Слово Габулову.

10' «Только Тула будет первой!» — скандируют наши болельщики. 12-й игрок «Арсенала» готов к бою! Надеемся, и остальные 11 не подкачают.

9' Голкипер гостей сейчас в очень невыгодном положении: беспощадное солнце светит ему прямо в глаза. Арсенальцам надо пользоваться этим в первом тайме!

8' Ткачёв исполнил стандарт на Сунзу. От него последовал удар головой, но боковой арбитр фиксирует офсайд.

6' А у нас третий угловой в игре. Второй у ворот Юрченко… И тут же третий. И всё заканчивается подсечкой Берхамова. От ворот на этот раз.

4' Угловой у ворот «Тосно»: подает Ткачев, Максим Беляев выпрыгивает выше всех, наносит удар головой, но направляет мяч в сторону от ворот.

3' А вот и первый удар в мачте. Форвард «Тосно» Нуну Роша направил мяч выше перекладины ворот, но все равно заставил поволноваться наших болельщиков. Яркое начало обещает оооочень интересный матч!

2' И сразу же угловой у ворот Габулова. Защита «Арсенала» справилась с этим мячом.

1' На первой же минуте резкие действия от «Арсенала». Ткачев закинул мяч на Джорджевича, но Лука мяч не достал. А жаль — ведь голкипер гостей Юрченко как раз в этом эпизоде поскользнулся и вполне мог пропустить!

1' Стартовый свисток прозвучал!

0' Судейская бригада: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы). Резервный — Алексей Амелин (Тула). Инспектор — Юрий Баскаков (Москва).

0' А вот уже команды выходят на поле! Приветствуем «Арсенал» и «Тосно» на тульском стадионе!

0' Еще одно видео, пока ждем. Вот так арсенальцы готовились к матчу с «Тосно»:

0' Говорят, сегодня на трибунах будет порядка 10−11 тысяч болельщиков. Неплохо для дневного воскресного матча!

0' Стартовые составы на игру:

0' Пока ждем начала игры, вспомним о делах минувших. Тут клуб с помощью болельщиков выбрал лучший гол июля. Таковым признали гол Сергея Ткачева в ворота «СКА-Хабаровск». Может, Сергей и сегодня отличится?

А лучшим игроком июля, кстати, стал Игорь Шевченко — автор гола в ворота «Рубина». Так держать, ребята!

0' Туляки сегодня сыграют в красной форме, гости из Ленинградской области — в белой.

0' Что касается текущего Чемпионата, то у новичка Премьер-лиги «Тосно» дела пока складываются не очень — ни одного очка. У «Арсенала» пока что три очка в активе — одна победа над «СКА-Хабаровск». Так что наш клуб логично выглядит фаворитом в этой игре. Но не будем бежать вперед паровоза — скоро увидим все своими глазами. В рядах черно-белых выделим защитника Сергея Сухарева, который вместе с «Арсеналом» поднялся из второго дивизиона в Премьер-лигу. На этот матч Сергей в стартовом составе не выйдет, но среди запасных значится. Может, и увидим сегодня на поле нашего бывшего игрока!



На фото Сергей Сухарев

0' «Арсенал» впервые играет с «Тосно» на уровне Премьер-лиги. Раньше мы встречались только в ФНЛ и в играх за Кубок России. В ФНЛ-2015/16 канониры оба раза были сильнее — 3:1 и 3:2. И в Туле, и на малой арене стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге красно-желтые уступали по ходу матчей. А вот в минувшем розыгрыше Кубка России тосненцам удалось взять верх над «Арсеналом», который в то время возглавлял Сергей Павлов. В 1/16 финала туляки проиграли в Великом Новгороде — 0:2.

0' Игра сегодня будет жаркой в прямом смысле слова: в Туле наконец-то лето (в августе — дождались). Так что логично будем ожидать две водопойные паузы по ходу матча. Фото со стадиона в преддверии игры от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня в 15.00 на нашем домашнем стадионе прозвучит стартовый свисток на игру с «Тосно» — клубом из Ленинградской области, который в этом году вышел в Премьер-лигу. Пожелаем канонирам удачи в этом матче!