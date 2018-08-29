Советы родителям: Как выбрать правильную школьную форму

Фото Дмитрия Дзюбина.

Специалисты считают, что при покупке формы не стоит руководствоваться только лишь цветом, фасоном и ценой. Форма должна быть удобной и безопасной для ребенка.

Общие требования безопасности детской одежды установлены Техническим регламентом Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

выбираем материал

Перед покупкой тщательно изучите материал, из которого изготовлена школьная одежда, посмотрите на качество обработки швов.

Взгляните на бирку, рассказывающую о составе материала и режиме ухода: там должно быть указано, что форму можно стирать, а также гладить.

А вот от школьной одежды, требующей только химчистки, лучше отказаться.

Рекомендуется выбирать ткани из натуральных волокон (шерсть, хлопок, лен, кашемир), обладающие наилучшими гигиеническими свойствами.

Изделие не должно сильно пахнуть. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.

о маркировке

Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:

наименование страны, где изготовлена продукция;

наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

наименование и вид (назначение) изделия;

дата изготовления;

единый знак обращения на рынке;

товарный знак (при наличии).

Информация должна быть читаемой и доступной для осмотра и идентификации.

Информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства — члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие производится и реализуется потребителю.

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита.

Не допускается использования указаний «экологически чистая», и других аналогичных указаний без соответствующего подтверждения.

Гарантией безопасности школьной формы для здоровья ребёнка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

о правах потребителя

Что делать если после приобретения детской одежды Вы поняли, что она не подходит?

В соответствии со статьей 25 Закона Р. Ф. «О защите прав потребителей» потребитель имеет право обменять товар (детскую одежду) надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Обмен товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.

Не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации надлежащего качества:

текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей — ленты, тесьма, кружево и другие),

швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные).

(Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденный постановлением Правительства Р. Ф. от 19.01.1998 г. № 55).

где расскажут подробнее?

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» до 3 сентября включительно проводит по будням консультации для туляков по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Горячие линии работают с 10.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 часов.

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