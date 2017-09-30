Аналитика: «Арсенал» перешел Рубикон

Фото ПФК «Арсенал».

После победы в Грозном, ничьей в Ростове, канониры не оставили шансов «Краснодару». По счету 1:0 этого не скажешь, но шансов увезти из Тулы очки у претендента на Лигу чемпионов не было.

«Арсенал» — «Краснодар» — 1:0 (1:0).

Гол: Джорджевич (16).

«Арсенал»: Габулов, Сунзу, Хагуш (Денисов, 88), Беляев, Комбаров, Горбатенко, Ткачев, Боурчану, Александров, Кангва, Джорджевич (Расич, 78).

Предупреждены: Горбатенко, Боурчану — Мартынович.

Удален: Каборе (56, фол последней надежды).

Судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

29 сентября. Тула. Центральный стадион.

Еще несколько дней назад, когда главный тренер туляков Миодраг Божович был в гостях в редакции Myslo, ничто не предвещало подобного коллапса. Мы говорили, конечно, об арсенальском лазарете, но больше о шансах вернуться в строй тех, кто залечивает травмы. Из игроков, активно задействованных в основном составе, это Григалава, Максимов, Берхамов.

А тут на тебе! Накануне матча появились проблемы со здоровьем у двух ключевых легионеров — Алвареса и Чаушича. Да еще из-за перебора желтых карточек пропускал матч с «Краснодаром» Шевченко. В результате список одиннадцати резервистов на этот матч гостей выглядел более угрожающе, чем основа хозяев.

В довершение ко всему туляки имели на замену лишь две боевых единицы — Расича и Денисова. Сюжет хорошего боевика о том, как наши, уступая в вооружении превосходящим силам противника, собираются биться до последнего, завязывался. Хотелось, конечно, хеппи-энда в итоге, но он виделся весьма скромным — мужественно отстоять ничью, как «Спартак» с «Ливерпулем».

Однако все получилось совсем иначе. «Арсенал» не выглядел робким провинциалом в гостях у богатого родственника, и это, пожалуй, главное достижение Божовича за время работы в Туле. Помнится, летом, после матча в Москве со «Спартаком», главный тренер с большим опозданием появился на послематчевой пресс-конференции — проводил оперативный разбор полетов. Что, конечно, вызвало некоторое удивление — а какого исхода, кроме победы «Спартака», можно было ждать? Но Божовичу важно было перестроить мышление своих футболистов, заставить их поверить в себя, в свои силы. Ведь играют не имена, а люди. На «Открытие-арене» дать бой не получилось. Однако без последствий тот матч не прошел. Как раз после «Спартака» «Арсенал» понемногу начал набирать уверенность. Да, по-дурацки проиграл дома «Тосно», позволил увезти из Тулы ничью «Уралу».

Но и в этих матчах команда играла легко, пыталась действовать с позиции силы, создавала моменты у чужих ворот.

«Арсенал» Божовича матч от матча смотрелся все увереннее против очень крепких по российским меркам команд. Даже «Рубину» с непревзойденным тренером Бердыевым победа над Тулой далась очень непросто. Но до поры до времени наших перемен не очень-то на стороне и замечали. Мало ли какие магнитные бури мешают более авторитетным соперникам именно в дни матчей с Тулой.

Сейчас, в преддверии поединка с «Краснодаром», никто ведь из специалистов не ставил на домашнюю победу. Никто. Потому что «Краснодару» надо было компенсировать домашний разгром от «Зенита», а с кем — неважно. Но тренерский штаб «Арсенала» планировал иначе — сыграть с таким «Краснодаром» от себя, навязав собственную игру. И хваленый «Краснодар» ничего не смог поделать против предельной самоотдачи команды Божовича. Даже у Смолова можно вспомнить лишь единственный момент в первом тайме, когда Габулов в прыжке выбил мяч из-под перекладины. Ну и привезли себе опасный момент перед самым финальным свистком сами защитники «Арсенала», позволив Мамаеву вбежать в нашу штрафную и попытаться нанести удар по воротам. Собственно, все.

В этой игре дебютировал перед тульской публикой новичок из Замбии Кангва, который внес новые краски в игру команды, в очередной раз показал, что у него неплохой удар с дальней дистанции. Но хорош Кангва был и в подыгрыше, принятии нестандартных решений. Одна из его передач в первом тайме через головы защитников едва не закончилась голом — вот только Джорджевичу мяч не лег на ногу, и удар не получился.

Впрочем, комплиментов заслуживают все, бившиеся в этом матче. После кубковой игры в Тамбове мы говорили о том, что резервисты не дотягивают до основного состава. А тут Хагуш за девяносто минут проделал огромнейший объем работы по своей бровке, практически не уступал в единоборствах, да еще и постоянно участвовал в атакующих действиях. Горбатенко так и вовсе стал автором победного мяча, который, правда, по горячим следам записали на счет Джорджевича. Близок к успеху он был и во втором тайме, но гостей выручил Синицын, отбивший очень непростой мяч, пущенный метров с 25 нашим полузащитником.

«Арсенал» провел этот матч без видимых слабых мест. «Краснодар» просто не мог найти лазейки в нашей обороне. По проценту владения мячом туляки сопернику немного уступили, иногда, может, и намеренно отдавая инициативу, но в движении, мобильности они явно выглядели сильнее, то и дело укалывая соперника чувствительными контрвыпадами.

Конечно, можно сделать скидку на то, что гости почти половину отведенного времени играли в меньшинстве. Но кто заставлял Каборе совершать этот нелепый фол почти в центре поля? До ворот бежать и бежать, да еще пытаясь удержать контроль над мячом, и тот же Каборе со своими длинными ногами наверняка бы успел соперника догнать. Эта ошибка, по-видимому, следствие того, что гости понемногу начинали нервничать — игра складывалась совсем не так, как планировалось. А чем больше теряешь контроль над собой, тем чаще принимаешь неоправданные решения. Собраться, оставшись в численном меньшинстве, гостям стало еще труднее.

Приятно, конечно, рассуждать о своей команде в комплиментарном тоне.

Но вместе с тем победой над «Краснодаром» «Арсенал» перешел определенный Рубикон.

И теперь команду будут оценивать по тому куражу, который она словила в эту пятницу, и готовиться к ней соответствующе. Да и у болельщиков появятся завышенные ожидания. Из реестра записных аутсайдеров нас общественное мнение скорее всего теперь вычеркнет, и этому придется соответствовать. Между тем октябрьский календарь будет очень непростой — игры на выезде в Санкт-Петербурге и Махачкале, потом дома с ЦСКА.

Но пока все очень неплохо. 1:0 — первая в истории победа над «Краснодаром».

Очередной «сухарь» Габулова. И, пусть и кратковременно, но в разгар чемпионата «Арсенал» сравнялся по набранным очкам со «Спартаком» и «Рубином». Да! И обещанная новая форма. При менее яркой игре она бы, конечно, стала одним из главных деталей матча. Но это был вечер, когда все определяла не форма, а содержание.

Миодраг Божович, главный тренер «Арсенала» на послематчевой пресс-конференции:

- Согласен, что превзошли «Краснодар» в самоотдаче. Считаю, что выиграли заслуженно. Самое главное для нас — набрать три очка. Качество игры? Да кого оно волнует. Пауза на игры сборных? Думаю, она пойдет на пользу. Кто-то у нас был травмирован, кто-то приехал позже.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»:

- Не наш день? Наш или не наш день — зависит только от нас. — Зависит от подготовки к игре. Потом день оказывается не наш… Потому что мы заслужили это сегодня. Соперник превзошел нас в желании? Я не знаю, как это называется. Настрой, желание, злость какая-то… Но в этом он нас превзошел. Получилось так, что мы больше хотели закончить этот период. Думали о том, что делать после игры, и что будет происходить дальше. Хотя, думаю, у них тоже команда сидела на чемоданах. Мы играли таким образом, что давали сопернику уходить в контратаки. Поломали свою игру и дали им возможности, которые ищут почти все команды в матчах с нами. Пауза в чемпионате кстати? Что тут сказать… Действительно — как нельзя кстати. Три поражения подряд. Бездарно закончили этот отрезок. Хотя до этого было три победы подряд. Будем думать, что делать. Это серьезная проблема. Идти вверху — серьезная проблема для игроков среднего уровня мастерства. Средний уровень мастерства получается тогда, когда ты не готовишься должным образом к играм. Когда готовишься, оно превращается в высокое.

На стадионе в этот раз присутствовали 10064 зрителя.