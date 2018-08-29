Туляки в составе российской сборной завоевали бронзу на международном турнире по шашкам

За звание лучших боролись сборные команды из 12 стран.

В Болгарии проходит командный чемпионат мира по русским шашкам под эгидой IDF. На старт молниеносной программы вышли 12 сборных.

В сборную России вошли три туляка, спортсмены-инструкторы ШВСМ, воспитанники заслуженного тренера Бориса Оксмана — международный гроссмейстер Александр Гетманский, международный гроссмейстер Владимир Егоров, международный мастер Григорий Гетманский.

Сборная России набрала 17 очков из 20 возможных и завоевала бронзу. Серебро у Литвы с 18 очками. Золото у Белоруссии с 19 очками.