Поражение «Арсенала» в Санкт-Петербурге: кто виноват?

Фото пресс-службы «Арсенала».

Матч «Арсенала» с «Зенитом» вышел несколько парадоксальный. В моментах, после которых не зазорно было пропустить, защитники и Левашов справлялись.

В эпизоде, не предвещавшем большой беды, мяч в сетку ворот «Арсенала» залетел и оказался единственным в матче. Что делать и кто виноват? Как уйти от этих вопросов после первого в сезоне поражения тульской команды.

Час икс

Предсказать ход событий в матче «Зенита» и «Арсенала» было несложно. Вряд ли нашелся бы даже самый фанатичный болельщик тульской команды, кто сомневался бы, что хозяева поля будут иметь подавляющее преимущество. «Зенит» переживает ренессанс с приходом нового главного тренера, «Арсенал» же только учится играть против таких соперников с позиции силы. А пока ловит рыбку в мутной воде убийственных контратак, как это случилось в прошлом году, — единственный за весь матч острый контрвыпад привел к голу Кангвы и сенсационной победе в Санкт-Петербурге.

Чтобы не проиграть в этом матче, «Арсенал» в первую очередь должен был справиться с задачей не пропустить. Достаточно долгое время казалось, что так оно и случится. «Зенит» поддавливал, оборона гостей стояла насмерть, а Левашов ловил и отбивал всё, что летело в сторону его ворот или в пределах штрафной площади. В эпизоде с хлестким ударом Мака Михаил просто выручил — примерно в том же стиле, в котором он парировал удар от Рыкова в предыдущем матче с «Динамо».

«Зенит» старался, но какого-то отчаянного штурма тоже не вел. То ли игроки команды не сомневались, что рано или поздно дожмут соперника, то ли, памятуя о прошлогоднем домашнем фиаско, побаивались за безопасность своих тылов. Кроме удара Мака и пары эпизодов в дебюте матча с участием Дзюбы и Шатова запомнилось разве что столкновение Берхамова и Кузяева, после которого игрок тульской команды отправился за линию поля перебинтовывать разбитую в кровь голову.

Что-то интересное из атаки «Арсенала» в первой половине игры, к сожалению, не припомнить. Временами тульской команде удавалось быстро выходить из-под прессинга, устраивать веселый перепас, но все — до поры до времени, пока не наступал час икс, то есть момент поставить точку во всех этих комбинациях.

Второй матч подряд держание мяча у тульской команды происходит ради держания мяча. Острых предложений на развитие атаки из района чужой штрафной не поступает, и осада ворот соперника заканчивается, толком не начавшись. Ни Кангва, ни Ткачев с ролью нападающего не справляются. Собственно, этого от них никто не ждал. Бывает, что от безысходности тренеры решаются на какие-то резкие перестановки, переводя в линию атаки совсем уж неожиданную персону из обороны, но для этого надо как минимум иметь фактурного гренадера в защите, которого можно заменить другими игроками. В «Арсенале» пока и с этим беда. Поэтому Кононову остается терпеть и наигрывать те игровые концепции, на которые он рассчитывает в будущем. Не зря после матча он в очередной раз похвалил своих игроков за то, что они держали «структуру игры». В конце концов, положа руку на сердце, поражение в Санкт-Петербурге изначально не казалось никому из болельщиков чем-то из ряда вон выходящим. Другое дело, что можно проиграть, с треском провалив матч, а можно достойно, сохраняя «структуру игры» и понимая, в каком направлении должна развиваться команда дальше.

Казнить или миловать

Обидно, что судьбу матча решил дурацкий гол. Начать с того, что и само нарушение правил, после которого Алексей Матюнин назначил штрафной, по определению Кононова, не выглядело обязательным и даже очевидным. Но фол состоялся, последовал навес со штрафного Шатова и Левашов запустил мяч, который по дороге так никого и не коснулся. А-ля Филимонов в памятном матче с Украиной.

Гол вратарский — тут и спору нет. Это с одной стороны. А с другой если весь матч против такой команды, как «Зенит», проводить в обороне, не переходя особо центральной линии поля, рано или поздно где-нибудь да прорвется. Не ошибется вратарь, киксанет защитник или соперник проявит высокое исполнительское мастерство. Не в одном эпизоде, так в другом. Не в другом, так в третьем, четвертом. Играть все 90 минут под таким высоким давлением очень непросто.

Поэтому в данном случае суть не в ошибке Левашова, а в том, что случилось то, что рано или поздно все равно бы случилось.

Что же касается гола — это, наверное, системная пока ошибка вратаря «Арсенала», которая проявляется в поединках против команд, которые держат голкипера соперника в напряжении непредсказуемостью развития событий. Ведь мяч с того же навеса Шатова летел ровно над головами группы игроков, как своих, так и чужих, и на любое касание надо было успеть среагировать. А на излете еще резко нырнул вниз и ударился о землю прямо перед вратарем. Схожий гол, когда надо было не только реагировать на удар, но и быстро принимать решение в критичной ситуации, Михаил пропустил с тем же «Зенитом» минувшей весной — после углового. Тоже было много споров: казнить за него Левашова или миловать.

Представляется, что суть этих ошибок — недостаток опыта в играх именно против таких соперников, как «Зенит». Класс спортсмена определяется не только его КПД на поле, но и количеством ошибок в единицу времени. Вот такого высокого класса с минимумом собственных ошибок Левашову пока не хватает. На первый взгляд кажется, что он в команде давно. А ведь в его багаже — только нынешняя весна и несколько матчей в переходный период от Павлова к Кирьякову. Не ошибается тот, кто умеет делать выводы из собственного опыта. Но и лимит своих ошибок тоже надо когда-то сначала набрать, а потом его исчерпать.

Вратарский класс, кстати, Левашов в этом матче показал не только в эпизоде с ударом Мака в первом тайме, но и в концовке игры, парировав два подряд мяча с близкой дистанции. Хотя все это никак не отменяет того, что произошло на 61-й минуте.

Полмиллиона евро за игру против «Зенита»

Конечно, нельзя удержаться, чтобы не прокомментировать тульское пополнение из Санкт-Петербурга. Перед игрой с «Зенитом» вдруг всем стало интересно — имеет ли право сыграть в этом матче арендованный в Питере Даниил Лесовой. Тот самый, появление которого в Туле болельщиками было встречено с сомнением. Оказалось, имеет. Никаких особых условий для него «Зенит» не предусмотрел.

Лесовой, кстати, отыграл весьма добротно, хотя, может, и без особого блеска. С оговоркой, что и никто из его партнеров выдающейся игры не показал.

Зато после матча пришла радостная новость, что в Тулу возвращается Лука Джорджевич; представитель той самой проблемной линии нападения. Забавно другое — что на сей раз в «Зените», памятуя о недавней истории с Дзюбой, не то что подстелили соломки, а выложили целый стог сена, записав в контракте, что

Джорджевич имеет право сыграть за Тулу против «Зенита» только при условии отступных в полмиллиона евро.

С учетом, что ответная игра «Зенита» и «Арсенала» пройдет в Туле по холодку — 2 декабря и вряд ли будет иметь стратегическое турнирное значение, до концовки чемпионата еще далеко, подобная опция выглядит, во-первых, странновато, во-вторых, представляется как минимум рекордом какой-нибудь части света. Трудно представить другого футболиста на континенте, даже в самых топовых чемпионатах, чье участие в игре против бывшей команды оценивалось бы так высоко. Неужели слово «нельзя» в контрактах футболистов теперь под запретом и надо придумывать такие вот странные барьеры?

слову тренеру

Олег Кононов:

«Хочу сказать хорошие слова в адрес своих футболистов. Они старались. Конечно, ошибки есть. Но мы только начали работать, будем совершенствоваться».

статистика

«Зенит» — «Арсенал» — 1:0 (0:0)

4 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург», 47004 болельщика. Судьи Алексей Матюнин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва).

Гол: Шатов (61, 1:0).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Мевля, Нобоа, Паредес, Кузяев (Дриусси, 81), Мак (Ригони, 62), Шатов, Дзюба.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов (Костадинов, 56), Горбатенко, Ткачев, Лесовой (Бакаев, 67), Чаушич, Кангва (Ивакин, 77).

Предупреждения: Паредес (49), Набиуллин (76), Григалава (90).

Удары (в створ): 12 (5) — 5 (2). Угловые: 13 — 0. Голевые моменты: 6 — 1.