6 августа на «Газоне» в Туле: фильм «Белль и Себастьян», зумба и тренинг про деньги

Фото из архива Myslo.

Также на площадках в Тульском кремле туляков ждут мастер-классы, экскурсии и многое другое.

6 августа молодежное пространство «Газон» приглашает туляков на тренинги «pro-ДЕНЬГИ» от психолога, бизнес-тренера Екатерины Расуловой (начало в 15.30), мастер-класс по 3D-моделированию (начало в 17.00, необходима предварительная регистрация), экскурсию «Город юный — город древний» (сбор группы в 18.50 у инфоцентра, предварительная запись здесь).

Также гостей Тульского кремля ждут настольные игры: Монополия, Имаджинариум, Дженга, Уно, Дневник авантюриста, Свинтус, Самурай, Манчкин, Экивоки, Alias, D&D, Метро 2033 и др. А в 18.00 начнется большая игра «Лото».

В клубе иностранного общения все любители английского пополнят словарный запас по теме «Места в городе». Начало лекции в 17.00.

На сцене с 19.00 свободный микрофон получат все любители петь.

А на площадке «Спортивный блок» в это же время начнется зумба-тренировка с Юлией Голубевой.

Завершится вечер показом фильма «Белль и Себастьян» в 21.30 в кинотеатре под открытым небом.

Площадки проекта работают в Тульском кремле по будням на протяжении всего лета. Вход на все мероприятия свободный.

При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.