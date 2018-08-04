Фото из архива Myslo.
Лука Джорджевич вернулся в тульский «Арсенал»
24-летний нападающий продолжит выступление в тульском клубе.
Форварда сборной Черногории не нужно представлять тульским болельщикам. В минувшем чемпионате России Лука Джорджевич, арендованный у петербургского «Зенита», отлично зарекомендовал себя в «Арсенале».
По итогам первой части сезона-2017/18 Джорджевич с семью голами стал лучшим снайпером оружейников. При этом шесть мячей черногорца были определяющими для исходов матчей.
Как сообщает клубная пресс-служба, новое арендное соглашение с футболиста с тульским «Арсеналом» заключено до окончания сезона-2018/19.
вчера, в 18:27, 43 5023 4
вчера, в 14:46, 5 1213 3
вчера, в 11:22, 5 1036 2
3 августа, в 11:16, 11 861 2
Другие статьи по темам
Люди
Место
Прочее