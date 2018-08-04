Лука Джорджевич вернулся в тульский «Арсенал»

Фото из архива Myslo.

Форварда сборной Черногории не нужно представлять тульским болельщикам. В минувшем чемпионате России Лука Джорджевич, арендованный у петербургского «Зенита», отлично зарекомендовал себя в «Арсенале».

По итогам первой части сезона-2017/18 Джорджевич с семью голами стал лучшим снайпером оружейников. При этом шесть мячей черногорца были определяющими для исходов матчей.

Как сообщает клубная пресс-служба, новое арендное соглашение с футболиста с тульским «Арсеналом» заключено до окончания сезона-2018/19.