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Лука Джорджевич вернулся в тульский «Арсенал»
Фото из архива Myslo.

Лука Джорджевич вернулся в тульский «Арсенал»

24-летний нападающий продолжит выступление в тульском клубе.

Форварда сборной Черногории не нужно представлять тульским болельщикам. В минувшем чемпионате России Лука Джорджевич, арендованный у петербургского «Зенита», отлично зарекомендовал себя в «Арсенале».

По итогам первой части сезона-2017/18 Джорджевич с семью голами стал лучшим снайпером оружейников. При этом шесть мячей черногорца были определяющими для исходов матчей.

Как сообщает клубная пресс-служба, новое арендное соглашение с футболиста с тульским «Арсеналом» заключено до окончания сезона-2018/19.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:54 +2
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