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Волейболистки «Тулицы» готовятся к сезону в Центральном парке: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Волейболистки «Тулицы» готовятся к сезону в Центральном парке: фоторепортаж

Девчонки вышли из отпуска и проводят тренировки на спортплощадках самого большого тульского парка.

Волейболистки «Тулицы» 23 июля вышли из отпуска и сейчас полноценно готовятся к сезону. Новый тренер команды Александр Перепелкин, ознакомившись со спортивной инфраструктурой Тулы, даже отменил сборы в Рязанской области. Зачем ехать за пределы региона, когда в оружейной столице есть всё, что требуется? Площадка для пляжного волейбола, воркаута, тренажеры и другие спортивные объекты в отличном состоянии находятся в Центральном парке.

Корреспонденты Myslo посетили тренировку волейболисток и застали их… играющими в футбол.

Девушки увлеченно играли в новый для них вид спорта, а главный тренер по ходу матча терпеливо объяснял правила игры.

Отыграв несколько коротких таймов, волейболистки отправились на площадку для воркаута, чтобы перейти к физическим упражнениям. Несмотря на то, что это был будний день, в парке было много желающих заниматься спортом. Неожиданное появление красоток-волейболисток остановило «работу» спортсменов. Мужчины просто стояли и наблюдали за тренировочным процессом!

Спортсменки, не обращая ни на кого внимания, усиленно тренировались около часа. Главный тренер занимался вместе с ними.

Александр Перепелкин рассказал нам о подготовке команды и о том, почему важно было остаться в Туле.

Александр Перепелкин

– План подготовки такой: три тренировочных дня, один выходной. И так будем тренироваться до того момента, пока не уедем в Крым на следующие сборы.

В Центральном парке есть всё, что нам нужно. К тому же у нас много новых девчонок, пусть они привыкнут к Туле. Может быть, и болельщики заинтересуются тем, что команда тренируется в парке. Многие подходят, интересуются «Тулицей», аплодируют, когда волейболистки играют на пляже. Мы становимся ближе к своим болельщикам. Люди должны видеть нас не только на играх, важно понимание того, сколько сил и энергии девчонки отдают на тренировках.

Мы сейчас много работаем над физической готовностью, играем в подвижные игры: футбол, флорбол. Это развивает координацию. Выполняем технические элементы с волейбольным мячом. Через некоторое время начнем заниматься в манеже, будет волейбольная программа. Много времени проводим в тренажерном зале. Всё для того, чтобы игроки вышли в полной физической готовности играть в волейбол.

По словам Александра Николаевича, он не часто тренируется с девчонками.

– Иногда для того, чтобы немного раскрепостить игроков, делаешь какие-то нестандартные вещи. Таким образом, я также и знакомлюсь с командой. Со многими я был знаком, с ними работал до «Тулицы». Но с большей частью команды первый раз увиделся в работе.

В планах у нас совместные шашлыки, поездка на карьер… Девчонки пока квартиры обживают. Я сам только на днях сумки перевез. Прогулялся по центру, посмотрел на город. Правда, Тулу узнал по шиномонтажным центрам: два колеса потерял на тульских дорогах за неделю! За 12 лет такого не было нигде.

Кстати, трансферное окно уже закрылось, а это значит, что «Тулица» полностью укомплектована. Состав команды таков:

  • связующие: Марианна Носова и Светлана Сурцева,
  • либеро: Дарья Немова и Ирина Алилуева,
  • диагональные: Юлия Андрушко и Виктория Козлова,
  • центральные: Алёна Рохас, Татьяна Шаманаева, Белла Гацалова, Анастасия Щуринова,
  • доигровка: Лианма Флорес, Ольга Шукайло, Наталья Фролова, Олеся Иванова.

Мы пообщались с одной из немногих, кто остался в «Тулице» с прошлого сезона, — с Анастасией Щуриновой.

– Подготовка к сезону проходит довольно интенсивно. Сначала мы потихонечку втягивались по одной тренировке в день, сейчас уже проводим по две. За две недели до начала тренировок тренер нам отправил подготовительные упражнения, и мы самостоятельно готовились, чтобы легче было втянуться в тренировочный процесс.

Я считаю, что наша команда способна выполнить те задачи, которые перед нами поставлены, мы будем к этому стремиться. Игроки у нас как молодые, так и довольно опытные. Мы все друг друга знали, потому что были соперниками. Надеюсь, в этом году у нас более удачно сложится сезон. Будем стараться.

Настя призналась, что ей поступали предложения от других клубов, но она решила остаться в «Тулице».

– Я коренная тулячка, у меня здесь семья, муж, дети. Это многое для меня решило.

Юлия Андрушко — новичок. Девушка родилась в белорусском Гродно, но уже 20 лет живет в Санкт-Петербурге. Много лет играла за местную «Ленинградку». Юля признается, что Питер стал для нее родным городом. Выступая за рубежом, волейболистка всегда возвращается в Северную столицу.

– В этом году буду помогать Туле бороться за самые высокие места. Прошлый сезон я провела в Польше в команде «Девелопрес» из города Жешув. Хороший, интересный клуб, который дал мне большой опыт в плане волейбола на международной арене, в Лиге чемпионов. Постараюсь своим опытом помочь «Тулице».

Конкуренции спортсменка не боится, наоборот, относится к ней позитивно.

– Конкуренция всегда должна быть в команде. Это помогает игрокам развиваться и расти как в ментальном плане, так и в игровом. Будем работать, у нас одна цель. Я думаю, что конкуренция только поспособствует нашему хорошему результату.

Юля рассказала, чем волейбольная подготовка в России отличается от зарубежной.

– В Европе ты приходишь в клуб и уже должен быть физически готов, игроки почти сразу начинают тренироваться с мячами. Вся физическая подготовка зависит только от тебя. В России же все по-другому. У нас есть такой опыт, как сборы: мы собираемся раньше, постепенно набираем обороты, только потом начинаем заниматься с мячом. В этом, конечно, колоссальная разница. Но так как я всё лето старалась поддерживать физическую форму, могу сказать, что сейчас не так сложно. Благодаря той базе, которая у меня была, я побыстрее втянусь в работу.

Спортсменка уже обустроилась в Туле. Юля считает Тулу уютным и красивым городом, а жителей — приветливыми.

Волейболистки «Тулицы» приглашают болельщиков в Центральный парк посетить тренировки команды!

Не упустите возможности своими глазами увидеть, как проходит тренировочный процесс.

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Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 54
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 55
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 56
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Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 59
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 60
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Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 65
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 66
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 67
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Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 76
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Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 79
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 80
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 81
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 82
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 83
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 84
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 85
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 86
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 87
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 88
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 89
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 90
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 91
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 92
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 93
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 94
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 95
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 96
Тренировка "Тулицы" в парке, Фото: 97
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:08 +6
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