«Зенит» — «Арсенал»: Текстовая трансляция матча

Фото ПФК "Арсенал"

4 августа тульский «Арсенал» проводит матч на выезде против питерского «Зенита». Текстовая трансляция от Myslo!

45' Арбитр добавил одну минуту к основному времени первого тайма.

41' На матче, кстати, присутствует внушительный десант наших болельщиков - сотни три, не меньше. Молодцы!

39' "Арсеналу" никак не удаются быстрые атаки. Вроде получают мяч, а пока раскочегарятся - "Зенит" уже весь подтягивается на свою половину поля и начинает активно мешать. А этому противостоять весьма сложно.

38' «Арсенал» всей командой обороняется, особенно, конечно, держат Дзюбу. А «Зенит» продолжает давление.

36' Тем временем Берхамов все же вернулся в игру. Бегает с перебинтованной головой, очень мужественно выглядит.

35' Очередной угловой у ворот «Арсенала» стал очень нервным! Мак нанес удар в ближний угол, Левашов выручил. Добивание Шатова ни к чему не привело, защитники «Арсенала» не подкачали и вынесли мяч подальше от своих ворот.

33' Есть данные по владению мячом на данный момент. 72% на 28% в пользу «Зенита».

32' Кузяев зарядил бутсой в голову Берхамову. Тот весь в крови, медики на поле.

28' Ткачёв прорывался по правому флангу, но там Иванович здорово подстраховал своего крайнего защитника, выбив мяч в аут.

27' «Зенит» быстро перешел в атаку, отправив Кузяева в район штрафной «Арсенала» по левому флангу. Но боковой судья зафиксировал офсайд у Далера.

26' Смольников головой сделал передачу в район вратарской на Дзюбу, но Левашов смог перепрыгнуть Артема и зафиксировал мяч в руках.

24' Жесткий стык в центре поля — на Кангву, подстраивавшегося под летевший к нему мяч, налетел Набиуллин, который пытался опередить нашего замбийца. Эвансу оказали помощь, вроде, все в порядке, он продолжит игру.

23' «Зенит» плотно оккупировал штрафную «Арсенала». На сильный удар решился Роберт Мак. К счастью, на пути мяча оказался Анри Хагуш.

21' Паредес с углового пытался закрутить мяч в ворота, но Берхамов, дежуривший на ближней штанге, уверенно выбил мяч за боковую.

15' А вот это было действительно опасно. Питерцы вышли 3-в-3, по центру прорывался Кузяев и отличным пасом вывел Шатова один на один с Левашовым. Но Олег, замешкавшись, позволил Берхамову догнать себя и не сумел нанести акцентированный удар. Левашов забрал мяч в руки.

14' Питерцы неплохо атаковали, последовал навес с левого фланга. Чаушич вынес мяч головой из штрафной «Арсенала».

13' Непростой момент. Дзюба упал на газон, показывая, что якобы его держали и в отношении него нарушали правила. Но судья свисток не дал. В итоге «Арсенал» выбил в аут, продемонстрировал fair play, чтобы Дзюбе оказали помощь.

10' «Арсенал» снова в атаке, и Кангва снова в офсайде. Слишком шустрый. Питерцы этим пользуются и грамотно организуют для него офсайды.

7' Хагуш жестко сыграл против Кузяева. Арбитр назначил штрафной, обошлось без карточки. Сразу видно, что Анри Хагуш настроен на бескомпромиссную борьбу.

6' Первая подача ни к чему не привела, наши защитники сыграли уверенно. Питерцы повторили — на этот раз Левашов на выходе выбил мяч кулаком.

5' «Зенит» пытался прорваться левым флангом, но Кангва, вовремя оттянувшись назад, выбил мяч за лицевую. Первый угловой в матче.

2' А вот и «Арсенал» в атаке. Правда, закончилось все не ударом по воротам Лунева, а офсайдом — туда забрался наш быстрый Эванс Кангва.

1' На первой же минуте арсенальцы в защите напожарили. Левашов слабо вынес мяч на Берхамова, того обокрали игроки «Зенита», и в конце эпизода к мячу приложился Дзюба — пробил в ближний угол, но мяч коснулся сетки с внешней стороны. Ух, начало…

1' Стартовый свисток прозвучал. Вперед, за Тулу!

0' Команды уже выходят на поле под звуки футбольного марша. Говорят, сегодня на стадионе будет около 50000 болельщиков! Внушительно.

0' Перед игрой главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал изменения в составе по сравнению с прошлым матчем — Даниил Лесовой, арендованный у «Зенита», выходит в стартовом составе:

- Первая причина перестановки — это то, что Лесовой удачно вошел в игру с «Динамо» и создал ряд опасных моментов возле ворот соперника. А второй фактор — то, что он принадлежит «Зениту», и его мечта — сыграть здесь, на этой прекрасной арене.

0' Стартовые составы и скамейки запасных:

0' Антураж предстоящего матча в оперативном фоторепортаже от ПФК «Арсенал»:

0' Оружейники сыграют в красном, петербуржцы — в лазурном.

0' Вдохновляющее видео перед матчем от «Арсенал ТВ»:

0' «Арсеналу» сегодня будет ой как непросто. Против нас выйдет играть Дзюба, который прошлый сезон очень успешно выступал в Туле. Но рассчитывать на то, что он будет к нам снисходителен, вряд ли можно. Остается надеяться, что наш голкипер Михаил Левашов и защитники не забыли совместные тренировки с Артемом и сумеют оказать ему достойное сопротивление. В любом случае, нас, как болельщиков, точно ждет интересная игра. А кто в ней окажется сильнее — узнаем совсем скоро!

0' Отметим, что молодежка «Арсенала» показала характер и в меньшинстве одержала победу над сверстниками из «Зенита»! Вторая подряд победа в первенстве — молодцы ребята! Основе надо брать пример.

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня нас ждет первая выездная игра сезона РПЛ 2018−2019. В 16.30 прозвучит стартовый свиток на матч «Зенит» — «Арсенал». Болеем за наших вместе с Myslo!