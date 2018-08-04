Как в Туле проходит ремонт Болдинского и Студенческого скверов: фото

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 4 августа, глава администрации города Евгений Авилов посетил скверы, в которых ведутся работы по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Напомним, за данные общественные пространства – сквера ТНИТИ и сквера у главного корпуса ТулГУ – туляки проголосовали на общегородском голосовании 18 марта.

Как отметил Евгений Авилов, благоустройство данных объектов должно быть комплексным, поэтому прилегающие к общественным пространствам территории тоже необходимо привести в порядок.

В соответствии с проектом благоустройства в Болдинском сквере будет уложено новое дорожное покрытие, установлена спортивная площадка, лавочки, урны и ограждения, будут обустроены новые пешеходные дорожки, проведено асфальтирование дороги вокруг сквера.

В рамках благоустройства Студенческого сквера будут проведены работы: озеленение – устройство газона и высадка 30 деревьев (липы и клены), установка скамеек и урн, устройство освещения территории, пешеходных дорожек из тротуарной плитки.

Кроме того, имеющийся торговый объект превратится в «амфитеатр», будет установлен новый остановочный павильон, выполненный в стиле модерн, а также современные удобные лавочки. Для проведения студенческих мероприятий здесь появится отдельная площадка.

В настоящее время на обоих объектах укладывается щебеночное основание под пешеходные дорожки, устанавливаются бортовые камни. Работы выполняет подрядная организация ООО «Ледокол».

Торжественная приемка благоустроенных общественных пространств планируется ко Дню города.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с 15 августа начнется новое голосование за общественные пространства, которые будут отремонтированы по программе благоустройства в 2019 году.