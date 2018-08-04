Агрессивный житель Белёва напал на соседей

Мужчина избил трех человек черенком от лопаты.

61-летний житель Белёва признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью человека) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В суде установлено, что 8 апреля мужчина на почве неприязненных отношений с соседями избил их деревянным черенком от лопаты. От рук обвиняемого пострадали три человека.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, гражданский иск о взыскании денежных средств, затраченных на лечение потерпевших, суд удовлетворил полностью. Приговор не вступил в законную силу.