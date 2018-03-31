«Динамо» — «Арсенал»: Текстовая трансляция матча

Фото ПФК "Арсенал"

31 марта тульский «Арсенал» встречается с московским «Динамо». Болеем за красно-желтых вместе с Myslo!

46' В перерыве обошлось без замен.

46' Второй тайм! Поехали!

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами в перерыве:

Алексей Козлов, защитник "Динамо":

- С первых минут хотели завладеть инициативой и взять мяч под свой контроль. Много подходов, а голевых моментов пока не было. Думаю, во втором тайме мы это исправим и обязательно забьем. Была тренерская установка активно играть на флангах и делать больше передач в штрафную. Остается только забить!

Эванс Кангва, нападающий "Арсенала":

- Да, у нас были некоторые трудности в первой половине матча. Во втором мы попытаемся это исправить и держать мяч на половине поля "Динамо". Будем больше контролировать мяч и попытаемся воспользоваться моментами на контратаках.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК "Арсенал":

Перерыв. 0:0 - но едва ли это "нули" по игре. "Динамо" выглядит здорово и очень собрано, в отличие от "Арсенала". Надеемся, во втором тайме ситуация изменится кардинально. И мы обязательно увидим голы - конечно, в ворота "Динамо".

43' Рыков выполняет подачу со стандарта, но его партнеры не добираются до мяча, который оказывается в руках у Левашова.

42' Первая желтая карточка в игре: получил Кантемир Берхамов за опасную игру - попал в ногу Рыкову.

41' Альварес подключился к атаке и выполнил передачу в штрафную "Динамо". Мяч оказался в руках Шунина.

39' На левом фланге атаки арсенальцы получили право на стандарт - "пострадал" Чаушич. Берхамов выполнял подачу, но его партнерам не удалось первыми оказаться на мяче.

37' Кангву вывели по левому флангу, и тот попытался пробить с острого угла. Но мяч заблокировал Рыков, успевший подбежать на защиту своих ворот.

33' Мяч уже несколько минут у "Арсенала" и на половине поля "Динамо" - впервые за первый тайм! Надо переломить игру.

31' Комбаров пробил из-за пределов штрафной. Увы, точнехонько в тот угол, где стоял Шунин. Дал немного поиграть голкиперу "Динамо"...

29' Панченко! По центру легко обошел все оборонительные рубежи "Арсенала" и отправил мяч к воротам. Левашов фиксирует снаряд в руках. Ни минуты покоя нашему голкиперу!

28' Угловой: хотя Левашов, играя на выходе, не добирается до мяча, но его успевают подстраховать защитники.

27' Рыков отважился на удар от центра поля, заметив, что Левашов далеко вышел из ворот, и чуть не перекинул вратаря канониров. Михаил еле-еле успел вернуться и перевел мяч на угловой.

26' Луценко нанес удар из-за пределов штрафной, Левашов без особых проблем фиксирует мяч у себя.

26' Негодуют трибуны и скамейка "Динамо": в очередной атаке мяч попал в руку Новосельцеву. Но арбитр трактовал этот эпизод в пользу "Арсенала" и не стал назначать пенальти.

23' Робкий ответ от "Арсенала": Ткачев сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной, несильно. Но уже хоть что-то.

22' Удар! Луценко сильно бьет и едва-едва не попадает в ворота. Оочень опасно. С большим преимуществом играет "Динамо" сегодня...

20' Вот это момент! Сразу несколько динамовцев проскочили мимо подачи Козлова с правого фланга. Мяч подобрал Пенченко в районе 11-метровой, усадил защитника на пятую точку, попытался пробить, но мяч заблокировали другие защитники "Арсенала". Мяч отскочил к оказавшемуся в офсайде Луценко.

19' Тут же быстрый ответ от "Динамо": Рауша пришлось останавливать ценой фола.

25' Трибуны и скамейка "Динамо" негодуют: в очередной атаке мяч попал в руку нашего защитнику Новосельцеву. Но арбитр трактовал этот эпизод в пользу "Арсенала" и не стал назначать пенальти.

19' Первое проникновение "Арсенала" в штрафную "Динамо"! На 19-ой минуте, обалдеть... Кангва накрутил сразу двух защитников, отдавал на подключившегося Горана, сербу считанных сантиметров не хватило чтобы добраться до мяча.

17' А вот и опасность с правого фланга "Динамо": Никита Черных сходу пробил сильно выше ворот.

16' И снова не получилось отправить Дзюбу в прорыв: на этот раз с пасом не угадал Сунзу.

15' Комбаров отчаянно пошел защищаться в собственной штрафной и слегка даже пострадал от столкновения с Ташаевым.

13' Никак не клеится атака у "Арсенала". Вот и сейчас Ткачев попытался вывести Дзюбу на ворота "Динамо", но отдал пас на фланг, в то время как Артем сместился в центр. Не поняли друг друга...

10' К этой минуте у "Динамо" уже было несколько неплохих подходов к воротам "Арсенала", а вот канониры даже не могут выйти на чужую половину поля...

9' Опасно! Кто-то из динамовцев вышел Рауша на прорыв по флангу, защитники "Арсенала" не успевали его накрыть, и тот, войдя в штрафную, опасно простреливал в район 11-метровой. Кто-то из канониров сумел спасти эту ситуацию и выбил мяч подальше от ворот.

6' И еще одна попытка "Динамо" распечатать ворота "Арсенала"! Прострел Рауша с левого фланга, но, к счастью, Левашов оказался быстрее всех нападающих "Динамо" и перехватил мяч.

6' Первая пятиминутка матча очевидно за "Динамо". Москвичи отлично контролируют мяч и совершают подход за подходом к воротам Левашова.

4' Еще один удар по воротам "Арсенала" - на этот раз постарался Панченко. Бил метров с 20-ти, довольно точно, но несильно. Так, размялся. И заодно размял нашего Левашова. Ох, чувствуем, ему сегодня некогда будет отдыхать...

1' Ничего себе! Первая же минута - и первая опасная атака от "Динамо"! Луценко "рыбкой" пробил по воротам Левашова. К счастью, наш голкипер был готов к такому повороту событий и сумел отразить мяч. К тому же, нападающий "Динамо" был в офсайде.

1' Стартовый свисток!

Вперед, "Арсенал"!

0' Минута молчания. Первый тайм, напомним, болельщики условились проводить в тишине.

0' Футболисты выходят на поле! Напомним, что все матчи 24 тура начинаются с траурных мероприятий в память о погибших в страшном пожаре в Кемерове. На трибунах - баннеры, посвященные жертвам трагедии.

0' Стартовые составы:

0' Антураж предстоящей игры от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' Формы команд на игру.

0' Интересно, что к сегодняшней игре соперники подходят, имея в своем активе четырехматчевые серии без поражений. Вот только «Арсенал» комфортно расположился в середине турнирной таблицы, а «Динамо» после сегодняшнего успеха «Амкара» опустился в зону «стыков». В первом круге, напомним, «Арсенал» обыграл «Динамо» со счетом 1:0.

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня ровно в 16.30 в Москве прозвучит стартовый свисток на встречу «Динамо» — «Арсенал». Поддерживаем наших канониров!