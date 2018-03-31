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По вопросам защиты прав потребителей туляки смогут проконсультироваться в МФЦ

По вопросам защиты прав потребителей туляки смогут проконсультироваться в МФЦ

Новый проект Управления Роспотребнадзора по Тульской области и МФЦ стартует 2 апреля.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области на базе отделений МФЦ для жителей региона откроет консультативные пункты. 
 
Посетители смогут получить ответы на вопросы, касающиеся сферы розничной торговли, оказания бытовых, медицинских, финансовых, туристских услуг, услуг связи и других направлений потребительского законодательства, а также получить помощь в подготовке претензий и проектов исковых заявлений. 
 
Консультации специалистов Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального Центра гигиены и эпидемиологии будут проходить в первый вторник каждого месяца, начиная со 2 апреля, с 9.00 до 18.00 по адресам:
  • Туле - проспект Ленина, д 63;
  • Алексине - площадь Ленина, д. 8;
  • Новомосковске – Московская ул., д. 7; 
  • Суворове – ул. Ленина, д. 12;
  • Щекино - Шахтерская ул., д. 21;
  • Ефремове – пл. Красная, д.1.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:00 +1
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