В Туле продолжается ямочный ремонт дорог

Сегодня, 31 марта, работы по аварийно-восстановительному ремонту планируется провести по следующим адресам:

- ул. Скуратовская;

- ул. Вильямса;

- ул. Демидовская Плотина;

- пересечение улиц Смидович и Болдина и др.

Отметим, что накануне специалистами подрядных организаций было отремонтировано порядка 493 квадратных метров дорожного полотна. В частности было отфрезеровано 196 квадратных метра старого асфальтового покрытия и произведен ремонт методом литого асфальта 297 квадратных метров дорожного полотна.

Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Гарантийный срок такого ремонта – один год. Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

Напомним, что свои обращения по ремонту дорог туляки могут оставлять на портале Открытый регион через сервис «Тула – без ям!». Для того необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее заявитель должен отметить яму на интерактивной карте и приложить фотографию с общим видом. Срок реагирования на обращение – 10 дней.