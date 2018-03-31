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В Туле продолжается ямочный ремонт дорог

В Туле продолжается ямочный ремонт дорог

В пятницу специалистами подрядных организаций было отремонтировано порядка 493 квадратных метров дорожного полотна.

Сегодня, 31 марта, работы по аварийно-восстановительному ремонту планируется провести по следующим адресам:
 
- ул. Скуратовская;
 
- ул. Вильямса;
 
- ул. Демидовская Плотина;
 
- пересечение улиц Смидович и Болдина и др.
 
Отметим, что накануне специалистами подрядных организаций было отремонтировано порядка 493 квадратных метров дорожного полотна. В частности было отфрезеровано 196 квадратных метра старого асфальтового покрытия и произведен ремонт методом литого асфальта 297 квадратных метров дорожного полотна.
 
Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Гарантийный срок такого ремонта – один год. Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.
 
Напомним, что свои обращения по ремонту дорог туляки могут оставлять на портале Открытый регион через сервис «Тула – без ям!». Для того необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее заявитель должен отметить яму на интерактивной карте и приложить фотографию с общим видом. Срок реагирования на обращение – 10 дней.
сегодня, в 17:22 0
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