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Тульский «Арсенал» проиграл болгарскому «Лудогорцу»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Тульский «Арсенал» проиграл болгарскому «Лудогорцу»

Итог встречи: 1:0 в пользу болгар.

Тульский «Арсенал» провел сегодня первый контрольный матч на втором сборе в Турции. Игра состоялась с чемпионом Болгарии — «Лудогорцем». В составе оружейников дебютировали новички Артём Дзюба и Иван Новосельцев.
 
Команда Миодрага Божовича проиграла — единственный гол в матче на 27-й минуте забил игрок «Лудогорца» Сверчок.
 
 
Защитник «Арсенала» Гиа Григалава прокомментировал клубной пресс-службе результат контрольного матча:
 
- Физически с такой командой играть было тяжело сегодня. Соперник уже всеми мыслями в предстоящем в Лиге Европы поединке, который им играть через 10 дней.
 
— Местами игра показалась жёсткой. Ожидали подобного?
 
- В жёсткости мы точно никому не уступаем. Тут есть вопросы к арбитру, который задал такой градус игре. Мы же все прекрасно понимаем, что нужно дорабатывать в каждом единоборстве. Нет смысла тратить силы на разговоры с рефери.
 

«Арсенал» — «Лудогорец» Разград, Болгария — 0:1

Судьи: Войтек Митч, Марчин Лисовски, Марчин Борковски (все — Польша).

Гол: Сверчок (27)

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш, 67), Григалава (Новосельцев, 71), Беляев, Альварес (Александров, 66), Чаушич (Расич, 79), Берхамов (Ивакин, 72), Горбатенко, Ткачев (Денисов, 77), Кангва, Джорджевич (Дзюба, 71).

«Лудогорец»: Бруно, Сисиньо, Моци (Терзиев, 74), Пластун (Форстер, 74), Саша (Натанаэл, 74), Анисет (Кампаньяро, 74), Дяков (Горальски, 46), Марселиньо, Сверчок (Вандерсон, 46), Лукоки (Ковачев, 74), Виргил.

Предупреждения: Григалава (13), Альварес (53), Сисиньо (53), Вандерсон (75).

 

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