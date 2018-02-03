Тульский «Арсенал» проиграл болгарскому «Лудогорцу»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Иван Новосельцев. Тульский «Арсенал» провел сегодня первый контрольный матч на втором сборе в Турции. Игра состоялась с чемпионом Болгарии — «Лудогорцем». В составе оружейников дебютировали новички Артём Дзюба

Команда Миодрага Божовича проиграла — единственный гол в матче на 27-й минуте забил игрок «Лудогорца» Сверчок.

Защитник «Арсенала» Гиа Григалава прокомментировал клубной пресс-службе результат контрольного матча:

- Физически с такой командой играть было тяжело сегодня. Соперник уже всеми мыслями в предстоящем в Лиге Европы поединке, который им играть через 10 дней.

— Местами игра показалась жёсткой. Ожидали подобного?

- В жёсткости мы точно никому не уступаем. Тут есть вопросы к арбитру, который задал такой градус игре. Мы же все прекрасно понимаем, что нужно дорабатывать в каждом единоборстве. Нет смысла тратить силы на разговоры с рефери.