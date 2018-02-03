На трассах в Тульской области МЧС развернули мобильные пункты обогрева

В связи с погодными условиями в Тульской области проводится работа по недопущению происшествий на автодорогах.

С целью оказания своевременной помощи водителям, которые могут попасть в сложные ситуации из-за погодных условий, на автодорогах в регионе функционируют четыре пункта обогрева:

219-й км автодороги М-4 «Дон»;

136-й км автодороги М-2 «Крым»;

72-й км автодороги Р-132 «Тула-Калуга-Михайлов-Рязань»;

82-й км автодороги Р-132 «Тула-Калуга-Михайлов-Рязань».

Все пункты обогрева укомплектованы спасательным оборудованием, полевой кухней, пневмокаркасным модулем, дизельными обогревателями, теплыми вещами и другими необходимыми средствами, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Для определения источников заторов и состояния движения автомобильного транспорта возможно привлечение беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов.

Кстати, в Тульской области 4 февраля ожидается снег, в том числе с дождем. Возможно налипание мокрого снега, местами гололёд. На дорогах гололедица.

Ветер ночью восточной четверти 7−12 м/с, днем северный 7−12 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха ночью и днем — −4…+1°С.