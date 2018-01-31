Артём Дзюба: «Готов помогать «Арсеналу» на 200 процентов»

Фото Алексея Пирязева.

Новичок тульского «Арсенала» Артём Дзюба в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему перешел в команду Миодрага Божовича.

— Какие эмоции испытываете от подписания арендного соглашения с ПФК «Арсенал»?

– Эмоции потрясающие. Для меня это вызов. Я уже в предвкушении. Есть над чем работать и что самому себе доказывать. Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место — это реалии тульского клуба. Тульские болельщики ждут этого и заслуживают. Знаю, что губернатор всеми силами поддерживает команду. Большую роль в моем переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Для меня он — топ. Знаю требования Божовича. Спасибо огромное Гураму Захаровичу Аджоеву. Приятно, что эти люди в меня верят. Мое дело теперь — меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200 процентов.

— «Арсенал» Миодрага Божовича играет в атакующий футбол. Это подкупает?

– Это приятно, но куда больше я рад возможности поработать с Божовичем. Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом номер один. Болельщики любят команду, всячески ее поддерживают. Это всегда приятно.

— Соскучились по футболу?

– Очень. Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде.