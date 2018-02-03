Тульский цирк в феврале посетят 800 детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Представление организовано в рамках благотворительной акции регионального Фонда развития «Перспектива» и Большого Московского государственного цирка.

В субботу, 3 февраля, по приглашению губернатора Алексея Дюмина 90 ребят из образовательных организаций для детей-сирот и детских соцзащитных учреждений Тулы посетили дневное цирковое представление народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных «Эмоции».

Представление было организовано в рамках благотворительной акции Фонда развития Тульской области «Перспектива» и Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Дети увидели 12 номеров, в том числе групповой эквилибр «Четыре грации», аттракцион «Среди хищников», конный аттракцион «Эллада», выступления вольтижеров, акробатов, гимнастов и многое другое.

Сегодня вечером цирковой праздник посмотрят еще 50 ребят.

Всего же представление братьев Запашних посетят 800 ребят из всех муниципальных образований региона.

Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных малообеспеченных семей, воспитанники организаций для детей-сирот.