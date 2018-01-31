Арсеналец Иван Новосельцев: «Жду аншлаги на домашних матчах»

Фото Алексея Пирязева.

Футболист будет выступать в «Арсенале» под №52.

Новоиспеченный арсеналец Иван Новосельцев дал эксклюзивное интервью Myslo. Футболист рассказал, что повлияло на переход в тульский клуб.

— Иван, что для Вас значит переход в тульскую команду?

– Рад, что возобновится игровая практика. Долго не играл. Для каждого спортсмена это худший период карьеры, тяжело психологически. Сейчас рад этому переходу, хочу проявить себя и помочь своей новой команде добиваться результата.

— Возможность играть — главный плюс перехода? Что скажете о Миодраге Божовиче?

– И Артем Дзюба, и другие футболисты, кто работал с Божовичем, хорошо высказываются об этом специалисте. Для меня это тоже важный фактор перехода.

— Знакомы с атмосферой на Центральном стадионе Тулы?

– Это очень важно, когда стадион практически заполнен. Болельщики всегда подогревают эмоционально перед игрой. Они также заводят команду, когда ей тяжело. Жду аншлаги на домашних матчах.