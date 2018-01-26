Голкипер «Зенита» Игорь Обухов будет защищать ворота «Арсенала»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

В тульской команде 21-летний футболист будет выступать на условиях аренды.

Игорь Обухов, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», стал первым новичком оружейников в новую трансферную кампанию.

По словам гендиректора клуба Дмитрия Балашова, арендное соглашение заключено до конца сезона с последующим правом выкупа. Решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято по результатам весенней части чемпионата России.

Сейчас Игорь Обухов вызван на сбор молодежной сборной России. В составе сборной он будет готовиться в Испании с 1 по 4 февраля, после чего будем прибудет в Турцию на второй сбор «Арсенала».

Игорь Обухов – воспитанник академии петербургского «Зенита». Выступал за «Зенит-2» и «Тюмень». В «Арсенале» голкипер будет играть под № 1.