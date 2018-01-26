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В Туле снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними
Фото mamadysh-rt.ru.

В Туле снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними

За 2017 год таких правонарушений в городе было 85. В 2016 году – 101.

26 января в здании администрации Тулы прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Представители КДН, Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тульской области и ОДН ЛО МВД на станции Тула подвели итоги совместной работы по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе в 2017 году.

Так, за прошлый год на территории Тулы количество преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, сократилось на 15,8% (со 101 до 85). За это время по линии профилактики правонарушений несовершеннолетних сотрудники ПДН составили 3933 протокола об административных правонарушениях.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 22:33 0
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