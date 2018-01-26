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В выходные в Тульской области пройдут профилактические рейды ГИБДД

В выходные в Тульской области пройдут профилактические рейды ГИБДД

Инспекторы уделят особое внимание профилактике «пьяного вождения» и соблюдению правил перевозки детей.

В субботу и воскресенье на территории областного центра пройдет ряд профилактических мероприятий. Об этом сообщает отделение пропаганды БДД регионального УГИБДД.

Рейд «Внимание, дети!» направлен на снижение числа аварий с участием детей. Также состоится традиционный рейд «Нетрезвый водитель» – он пройдёт в районах области с максимальным привлечением личного состава.

Полицейские в очередной раз напоминают о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей обязательные или принудительные работы, а в особо серьёзных случаях – лишение свободы на срок до двух лет. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:52 0
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