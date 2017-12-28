Каким был 2017 год для тульских спортсменов?
Подводим спортивные итоги ушедшего года.
В этом году оружейников ждало тяжелое испытание в Премьер-лиге: за место в турнире сезона 17/18 пришлось побороться. Для этого тульская команда сделала практически невозможное — «Арсенал» обыграл дома «Спартак», а затем в стыковых матчах показал силу «Енисею». На смену главному тренеру Сергею Кирьякову пришел иностранец Миодраг Божович. Под руководством черногорского специалиста оружейники ушли на зимний перерыв на 8-й строчке турнирной таблицы!
Миодраг Божович
- Игры были разные. Было несколько приятных сюрпризов, когда мы обыграли команды из верхней части таблицы. Случались и обидные поражения. По игре мы заслужили лучшего результата, должны были больше набирать очков. Если бы перед началом чемпионата мне предложили 25 очков к зимней паузе, я бы согласился. Но на деле мы заслужили куда больше баллов. Жалко, что свои шансы мы не использовали. Надеемся, что в следующем году мы прибавим в результатах.
Лучшими, конечно, стали все игры, в которых мы выигрывали. Если говорить о худшей игре, то тут прежде всего домашняя игра против «Урала», где мы быстро повели в счёте в два мяча, но добились только ничейного результата. Две игры с «Тосно». В гостевой игре мы были ближе к победе, но проиграли. Дома тоже показали плохую игру с этой командой.
Баскетбольный «Арсенал» тоже неплохо провел этот год. По итогам сезона парни вышли в Суперлигу-2. Теперь нашей команде противостоят более серьезные и опытные соперники.
Виктор Усков, президент клуба:
Виктор Усков
- Команда выступила на хорошем уровне. В целом я ею доволен. «Арсенал» занимает надежное место в таблице. Наша цель — попасть в четверку лучших команд, чтобы сыграть в финале Суперлиги-2.
Игроки здоровы, единственный травмированный у нас — Игорь Ермаков, у него разрыв связок голеностопа. К ближайшим играм он должен восстановиться.
Отмечу наших болельщиков. В последнее время они стали более активно нас поддерживать. Но той отдачи, как от футбольных болельщиков, нет. Конечно, сказывается отдаленность зала (команда играет в СК «Новое поколение». — Прим. авт.). Если б команда выступала в манеже, мне кажется, 1,5−2 тысячи болельщиков было бы.
Наша волейбольная команда успешно выступает в Высшей лиге «А». Девчонки закрепились на месте в турнирной таблице. Статистика говорит сама за себя: в 18 играх «Тулица» 12 раз побеждала!
Екатерина Леонова, главный тренер:
Екатерина Леонова
- Год для нашей команды был успешным — мы поднялись в Высший дивизион «А». Сейчас занимаем четвертое место, для нас это достаточно хороший результат. Команда сплачивается, мы упорно тренируемся.
Все настроены позитивно, задача — выйти в Суперлигу. Для этого у команды всё есть. У нас в этом году почти наполовину обновился состав, пришли девчонки из разных команд. Пока нам не хватает сыгранности, но мы работаем над этим.
Игры посещают много болельщиков, за это мы им благодарны. Чувствуем их поддержку!
Хорошо развита в регионе атлетика. Наши спортсмены в этом году показали блестящие результаты. В частности, наша спортивная звезда Екатерина Реньжина стала чемпионкой России в беге на 400 метров.
Владимир Аллахвердян, президент Федерации легкой атлетики Тульской области:
Владимир Аллахвердян
- Легкоатлеты проявили себя хорошо. Катя Реньжина и Саша Ефимов стали чемпионами страны. Это отличные результаты! Дальше только международные соревнования, на которые, к сожалению, нас пока не допускают.
Юные спортсмены успешно выступили на «Шиповке юных». На летнем финале у нас было 10 медалей. Это хорошо, ведь у многих регионов бывает одна-две медали.
На первенстве ЦФО также выступаем успешно. Из молодежи у нас 17-летняя Карина Краснова стала серебряной призеркой в беге на 400 метров.
Из юных дарований — это 13-летняя Карина Кочеткова. Опыта пока мало, но она постепенно его наберет.
Яков Никулин постарается и может, как его отец (Борис Никулин входил в сборную СССР), попасть в сборную страны.
Также наша эстафетная четверка нас может порадовать. Они в этом году ни одного старта не проиграли.
Грациозные и пластичные тулячки продолжают радовать нас своими успехами. Чтобы добиться таких результатов, приходится очень много тренироваться. Но это того стоит!
Зинаида Роля, тренер СДЮШОР «Спортивная гимнастика»:
Зинаида Роля
- Для нас этот год был довольно-таки успешным. Наши спортсмены выступали на многих соревнованиях, Тульскую область представляли достойно.
Александра Юдина заняла третье место на первенстве России в упражнениях на бревне. Мы даже не ожидали такого результата, это очень почетно!
Также в Сочи на «Черноморской чайке» девчонки завоевали четыре золотые медали и одну бронзу. В ноябре в Смоленске заняли второе место в многоборье, третье место на брусьях, на бревне. Полина Кожурова очень хорошо выступила по КМС — заняла третье место в многоборье и третье на брусьях.
Ирина Комнова стала чемпионкой России в вольных упражнениях и на разновысоких брусьях, завоевала пять медалей в Рейкьявике.
17-летний Иван Шестаков — член юношеской сборной России. Он очень хороший спортсмен, у нас на него большие планы.
Традиционно сильно выступают наши велоспортсмены. В этом году произошло важное событие для нашей области — появилась команда MARATHON-TULA Cycling team. В нее вошли перспективные спортсмены: Татьяна Киселева, Александр Дудченко, Диана Климова, Сергей Ростовцев и другие.
Яна Панфилович — куратор спортивных проектов Marathon Group (генерального спонсора команды Marathon-Tula Cycling Team):
Яна Панфилович
- Это первый год реализации проекта совместно с Тульской областью — MARATHON-TULA Cycling team. Важно, что мы поддержали именно молодых спортсменов. К работе команды присоединились опытные специалисты: тренеры, массажисты, механики, врач, научная группа. Спортсмены были обеспечены новым инвентарем и экипировкой. Эти инициативы, поддержка региона в лице губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и усердие самих спортсменов способствовали достижению первых высот. Среди самых значимых результатов в этом году можно отметить бронзу чемпионата Европы Максима Пискунова и золото Марии Авериной на Кубке мира.
В следующим году мы продолжим поэтапное развитие проекта и будем ждать больших побед.
Успешным был год и для наших боксеров. Ребята достойно представляли Тульскую область на соревнованиях. Также Тула в очередной раз приняла Всероссийский турнир по боксу класса «Б» памяти Жабарова. Наши спортсмены завоевали 63 медали!
А в ноябре в оружейной столице прошли масштабные соревнования — «Гран-при Тулы». За звание лучших боролись более ста боксеров со всей страны.
Евгений Ткаченко, главный тренер сборных команд Федерации бокса Тульской области:
Евгений Ткаченко
- По пятибалльной системе я оцениваю выступления наших боксеров на 4+. В некоторых моментах нам не хватило объективности судейства на соревнованиях. Все спортсмены, от которых мы ожидали побед, оправдали наши надежды.
Лучшие результаты у нас такие: Степан Хитарян занял третье место на чемпионате России по боксу и вошел в сборную страны, пятое место завоевал Равшан Ягубзаде (он теперь в резерве сборной). Дарья Абрамова завоевала бронзу на чемпионате России среди женщин.
Иван Онищенко добыл серебро первенства России среди юношей, Александр Фомичев занял третье место. Среди юниорок бронза у Офелии Маргарян.
Также Фомичев стал третьим на первенстве Европы среди юношей.
Прославляют наш регион и тульские теннисисты, которые успешно выступают на международных соревнованиях.
Президент Федерации тенниса Тульской области Владимир Кузнецов:
Владимир Кузнецов
- За год мы завоевали 73 медали на различных всероссийских турнирах. Из них — 20 золотых медалей. Мы провели летом сборы в Болгарии, где также участвовали в турнирах. На одном из которых Полина Болотова (2006 года рождения) стала победительницей.
Один из самых успешных наших теннисистов — это Тимофей Скатов. В этом году он стал чемпионом Европы среди юношей до 17 лет, до него это делали только два россиянина. Также Тимофей стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России и получил премию «Русский кубок». Скатов этот год заканчивает в рейтинге первым в мире.
Туляк Дмитрий Бурцев в этом году был неоднократным победителем и призером турниров РТТ. А Егор Агафонов получил стипендию Фонда Бориса Ельцина.