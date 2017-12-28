Каким был 2017 год для тульских спортсменов?

- Игры были разные. Было несколько приятных сюрпризов, когда мы обыграли команды из верхней части таблицы. Случались и обидные поражения. По игре мы заслужили лучшего результата, должны были больше набирать очков. Если бы перед началом чемпионата мне предложили 25 очков к зимней паузе, я бы согласился. Но на деле мы заслужили куда больше баллов. Жалко, что свои шансы мы не использовали. Надеемся, что в следующем году мы прибавим в результатах.

Лучшими, конечно, стали все игры, в которых мы выигрывали. Если говорить о худшей игре, то тут прежде всего домашняя игра против «Урала», где мы быстро повели в счёте в два мяча, но добились только ничейного результата. Две игры с «Тосно». В гостевой игре мы были ближе к победе, но проиграли. Дома тоже показали плохую игру с этой командой.