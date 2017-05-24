В Туле появилась команда по велоспорту

Фото Александры Дроздовой и пресс-службы правительства Тульской области.

В спортивной жизни Тульской области произошло серьезное событие — в нашем регионе появилась команда по велоспорту! Итак, знакомьтесь — MARATHON-TULA Cycling team. Это 13 спортсменов — у всех за плечами серьезные соревнования и высокие достижения: Сергей Ростовцев, Максим Пискунов, Максим Сухов, Денис Некрасов, Сергей Мосин, Александр Дубченко, Алексей Носов, Дмитрий Нестеров, Михаил Дмитриев, Татьяна Киселева, Диана Климова, Мария Аверина, Кристина Селина. Тренировать команду будут Михаил Ростовцев, Владимир Соболев, Виктор Дроздов и Татьяна Макарова.

Создание команды стало возможным благодаря соглашению, которое подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент холдинга «Марафон Групп», член Попечительского совета Федерации велосипедного спорта России Александр Винокуров. Именно эта компания и стала спонсором нашей велосипедной сборной.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.

Алексей Дюмин - Мы стараемся развивать все виды спорта, особенно те, где мы традиционно сильны. Один из них — как раз велоспорт. Подписание соглашения о поддержке нашей команды «Марафон-Тула» позволит обеспечить ее стабильное финансирование и создать благоприятные условия для подготовки спортсменов. Команда сформирована «с прицелом» на выступления на всероссийских и международных соревнованиях, а также на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Это престиж области, а также популяризация велоспорта среди жителей, среди нашей молодежи.

Александр Винокуров, президент холдинга «Марафон Групп», член Попечительского совета Федерации велосипедного спорта России.

Александр Винокуров - Являясь членом Попечительского совета, я сам всерьез увлекся велоспортом, и осведомлен о трудностях, с которыми сталкиваются региональные федерации. Я убежден, что вернуть нашей стране былую славу в этом спорте поможет прямая адресная поддержка и развитие региональных центров велоспорта. Нам очень приглянулся проект специалистов из Тульской области. Руководство региона с большим вниманием относится к велосипедному спорту и здесь сильны спортивные традиции.

Президент федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Вячеслав Екимов - Этот проект соответствует современному видению развития велоспорта. Эффективность такого формата уже проверена. Клуб отвечает за формирование команды, ставит задачи, отвечает за их выполнение перед спонсором. Весь Запад работает по этой системе. Клубная система — перспективная. К сожалению, таких команд у нас пока еще мало.

Все спортсмены новоиспеченной команды заметно волновались — еще бы, ведь теперь перед ними открываются серьезные возможности и перспективы.

Перед собой ребята поставили главную цель – попасть на Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Татьяна Киселева, член команды «Марафон-Тула».

Татьяна Киселева - Я первый раз принимаю участие в таком мероприятии — представляю форму своего родного города Тулы. Я очень рада, что у нас появился новый спонсор — Александр Сергеевич Винокуров. В Туле и так велоспорт начал процветать. А теперь, я надеюсь, у нас будут более высокие результаты. Ждем, что 2020 год станет для команды знаменательным.

Сергей Ростовцев, член команды «Марафон-Тула».

Сергей Ростовцев - В первую очередь, это можно назвать воплощением мечты в реальность, потому что уже на протяжении нескольких лет мы старались и пытались создать что-то свое и свою команду. Спасибо нашему спонсору за то, что поддержал нашу идею и помог нам. Наша цель — Олимпиада в Токио. Теперь у нас ответственности больше. Нужно набирать очки, чтобы командой выступать на Кубках мира. Будем стараться показывать высокие результаты.

Отметим, что в 2017 году основная часть спонсорских средств будет направлена на учебно-тренировочные сборы и участие в международных соревнованиях по велоспорту, чтобы спортсмены могли проявить себя. По завершению Чемпионата России по велоспорту на треке, который пройдет в августе в Санкт-Петербурге, Александр Винокуров совместно со специалистами Тульской области и экспертами Федерации велосипедного спорта России примет решение о регистрации континентальной трековой команды и ее составе.

Пожелаем нашим спортсменам удачи!