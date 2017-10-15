Фото из архива Myslo.
Тульские боксеры завоевали 63 медали на турнире памяти Жабарова
В нашей копилке 17 золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых медалей!
В Туле в спортивной школе «Металлург» завершился юбилейный, десятый Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова.
В течение пяти дней награды оспаривали около 200 спортсменов из 12 регионов нашей страны.
Боксеры Федерации бокса Тульской области в различных возрастных группах и весовых категориях завоевали 63 медали: 17 золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых.
Победу одержали:
- Андрей Филатов (юноши 2003-04 г.р., 41,5 кг, Тула);
- Сергей Романюк (юноши 2003-04 г.р., 43 кг, Щёкино);
- Артём Рогозин (юноши 2003-04 г.р., 46 кг, Щёкино);
- Эльмир Гасанов (юноши 2003-04 г.р., 48 кг, Куркино);
- Никита Кондратьев (юноши 2003-04 г.р., 52 кг, Узловая);
- Владислав Чечин (юноши 2003-04 г.р., 62 кг, Новомосковск);
- Юрий Шишкин (юноши 2003-04 г.р., 65 кг, Щёкино);
- Денис Лебедев (юноши 2003-04 г.р., 68 кг, Алексин);
- Константин Сажин (юноши 2003-04 г.р., 72 кг, Тула);
- Антон Свиридов (юноши 2003-04 г.р., 80 кг, Тула);
- Кирилл Белькович (юноши 2003-04 г.р., 105 кг, Тула);
- Екатерина Быкова (девушки 2003-04 г.р., 59 кг, Кимовск);
- Аята Магомедова (девушки 2001-02 г.р., 52 кг, Щёкино);
- Полина Голубева (девушки 2001-02 г.р., 54 кг, Тула);
- Анастасия Маслова (девушки 2001-02 г.р., 57 кг, Тула);
- Алина Печникова (юниорки 1999-2000 г.р., 51 кг, Тула);
- Надежда Цуканова (юниорки 1999-2000 г.р., 54 кг, Тула).
Поздравляем наших спортсменов!
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