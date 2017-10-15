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Тульские боксеры завоевали 63 медали на турнире памяти Жабарова
Фото из архива Myslo.

Тульские боксеры завоевали 63 медали на турнире памяти Жабарова

В нашей копилке 17 золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых медалей!

В Туле в спортивной школе «Металлург» завершился юбилейный, десятый Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова.

В течение пяти дней награды оспаривали около 200 спортсменов из 12 регионов нашей страны.

Боксеры Федерации бокса Тульской области в различных возрастных группах и весовых категориях завоевали 63 медали: 17 золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых.

Победу одержали: 

  • Андрей Филатов (юноши 2003-04 г.р., 41,5 кг, Тула); 
  • Сергей Романюк (юноши 2003-04 г.р., 43 кг, Щёкино); 
  • Артём Рогозин (юноши 2003-04 г.р., 46 кг, Щёкино); 
  • Эльмир Гасанов (юноши 2003-04 г.р., 48 кг, Куркино); 
  • Никита Кондратьев (юноши 2003-04 г.р., 52 кг, Узловая); 
  • Владислав Чечин (юноши 2003-04 г.р., 62 кг, Новомосковск); 
  • Юрий Шишкин (юноши 2003-04 г.р., 65 кг, Щёкино); 
  • Денис Лебедев (юноши 2003-04 г.р., 68 кг, Алексин); 
  • Константин Сажин (юноши 2003-04 г.р., 72 кг, Тула); 
  • Антон Свиридов (юноши 2003-04 г.р., 80 кг, Тула); 
  • Кирилл Белькович (юноши 2003-04 г.р., 105 кг, Тула); 
  • Екатерина Быкова (девушки 2003-04 г.р., 59 кг, Кимовск); 
  • Аята Магомедова (девушки 2001-02 г.р., 52 кг, Щёкино); 
  • Полина Голубева (девушки 2001-02 г.р., 54 кг, Тула); 
  • Анастасия Маслова (девушки 2001-02 г.р., 57 кг, Тула); 
  • Алина Печникова (юниорки 1999-2000 г.р., 51 кг, Тула); 
  • Надежда Цуканова (юниорки 1999-2000 г.р., 54 кг, Тула).

Поздравляем наших спортсменов!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:37 +6
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