Тульские боксеры завоевали 63 медали на турнире памяти Жабарова

Фото из архива Myslo.

В нашей копилке 17 золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых медалей!

В Туле в спортивной школе «Металлург» завершился юбилейный, десятый Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова.

В течение пяти дней награды оспаривали около 200 спортсменов из 12 регионов нашей страны.

Боксеры Федерации бокса Тульской области в различных возрастных группах и весовых категориях завоевали 63 медали: 17 золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых.

Победу одержали:

Андрей Филатов (юноши 2003-04 г.р., 41,5 кг, Тула);

Сергей Романюк (юноши 2003-04 г.р., 43 кг, Щёкино);

Артём Рогозин (юноши 2003-04 г.р., 46 кг, Щёкино);

Эльмир Гасанов (юноши 2003-04 г.р., 48 кг, Куркино);

Никита Кондратьев (юноши 2003-04 г.р., 52 кг, Узловая);

Владислав Чечин (юноши 2003-04 г.р., 62 кг, Новомосковск);

Юрий Шишкин (юноши 2003-04 г.р., 65 кг, Щёкино);

Денис Лебедев (юноши 2003-04 г.р., 68 кг, Алексин);

Константин Сажин (юноши 2003-04 г.р., 72 кг, Тула);

Антон Свиридов (юноши 2003-04 г.р., 80 кг, Тула);

Кирилл Белькович (юноши 2003-04 г.р., 105 кг, Тула);

Екатерина Быкова (девушки 2003-04 г.р., 59 кг, Кимовск);

Аята Магомедова (девушки 2001-02 г.р., 52 кг, Щёкино);

Полина Голубева (девушки 2001-02 г.р., 54 кг, Тула);

Анастасия Маслова (девушки 2001-02 г.р., 57 кг, Тула);

Алина Печникова (юниорки 1999-2000 г.р., 51 кг, Тула);

Надежда Цуканова (юниорки 1999-2000 г.р., 54 кг, Тула).

Поздравляем наших спортсменов!