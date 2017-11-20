Тульские боксеры завоевали 11 медалей на Всероссийском турнире

Фоторепортаж Даниила Прокофьева

19 ноября в областной столице завершился XXIII Всероссийский турнир по боксу класса «А» «Гран-при Тулы». В течение пяти дней за звание лучших боролись 111 боксеров из Белгородской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Республики Татарстан, Донецкой Народной Республики, Москвы и Санкт-Петербурга. Тульскую область на соревнованиях представляли 25 спортсменов.

Евгений Ткаченко, главный тренер сборных команд Федерации бокса Тульской области:

Евгений Ткаченко – Я сам участвовал в первых турнирах «Гран-при Тулы» и вот уже 17 лет тренирую ребят. При поддержке правительства Тульской области, администрации города и меценатов бокс в регионе обрел второе дыхание! Сегодня в основном составе региональной сборной — члены сборной России, это очень большой результат. В Туле очень сильная команда — это и тренеры, и спортсмены, и организаторы. В Туле будет строиться большой спортивный комплекс при поддержке промышленно-металлургического холдинга. Эта современная арена будет вмещать больше зрителей и позволит принимать у нас чемпионаты России, возможно, Европы и даже мира. Мы готовы к большим вызовам.

Валерий Алексеев, заслуженный тренер России, Подольск, Московская область:

Валерий Алексеев – Организаторы сделали сказочный турнир! В 2005 году в Москве проходил Кубок мира, там финал был организован намного проще. Тульская область набирает обороты и в плане организации, и в плане подготовки. Турнир качественный, ребята все очень хорошие, подрастает достойная смена. Вполне возможно, что через несколько лет российские боксеры займут первые места на Олимпиаде. Глядя на горящие глаза ребят сегодня на ринге, можно смело сказать, что российский бокс жив!

Всего на турнире было разыграно девять комплектов медалей.

По итогам соревнований тульские боксеры завоевали четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.

Золото досталось Халиду Ягубзаде, Ровшану Ягубзаде, Никите Быстрову и Дмитрию Морозову. Обладателями серебра стали Никита Барков, Даниэль Лутай, Руслан Айдемиров, Тарон Оганнисян и Андрей Батырев. Третьи места заняли Рашад Гасанов и Никита Мещеряков.

Рашад Гасанов, 3-е место в весовой категории 52 кг, Щекино:

Рашад Гасанов

– Я занимаюсь боксом уже 12 лет, и за это время бокс стал для меня образом жизни. Пример для меня как для спортсмена – Василий Ломаченко. Каждый раз, когда я выхожу на ринг, я говорю себе: только победа, только вперед, ни шагу назад! В «Гран-при Тулы» я участвую четвертый год подряд и дважды становился победителем. Приятно видеть, что по уровню подготовки тульские боксеры ничем не уступают спортсменам из других областей и уровень самих соревнований год от года только растет.

Руслан Айдемиров, 2-е место в весовой категории до 60 кг, Тула:

Руслан Айдемиров

– Я занимаюсь боксом восемь лет, и за это время отношение к нему изменилось и уровень подготовки вырос в разы. Высокие показатели наших спортсменов — это итог отличной тренерской работы и системы тренировок. Самое сложное при подготовке к турниру, на мой взгляд, это режим и сгонка веса. Конечно, я хотел занять первое место, но сегодняшний результат для меня — это мотивация больше тренироваться, быть лучше и сильнее в следующий раз. Я бы очень хотел попасть на Олимпиаду и стать олимпийским чемпионом.

Оганес Устян, 1-е место в весовой категории до 64 кг, Москва:

Оганес Устян

– Бокс для меня — это семейное, мой брат занимался этим видом спорта, и я пошел по его стопам. Занимаюсь уже десять лет, стал мастером спорта. Перед выходом на ринг самое сложное — правильно себя настроить. Бокс – это постоянное преодоление себя, постоянный личностный рост. В «Гран-при Тулы» я участвую впервые. Тула оставила очень хорошие впечатления: организация и проведение соревнований – на высшем уровне. В финале я встретился с тульским боксером, и я хочу отдать ему должное – он очень серьезный соперник. В финале много туляков, это говорит об очень хорошем уровне подготовки. Среди тульских спортсменов у меня немало друзей, с кем-то познакомился на сборах, с кем-то встречался на ринге. Все очень хорошие, достойные ребята. Как у каждого человека, у меня есть мечта: я хочу стать чемпионом мира по боксу.

Даниэль Лутай, 2-е место в весовой категории до 91 кг, Тула:

Даниэль Лутай

– Я с 4-х лет занимался спортивной гимнастикой, получил 3-й взрослый разряд. Мне сказали, что я слишком крупный, и десять лет назад я пришел в секцию по боксу к Евгению Ткаченко. За это время я принимал участие в более чем 50 турнирах, на сегодняшний день в моем арсенале около 40 медалей. Я, конечно, и в этот раз настраивался только на победу. Уровень соперников очень высокий. Все ребята очень достойные. Бокс для меня — это ритм и стиль жизни. В будущем я себя вижу чемпионом.

Валерий Мешков, 1-е место в весовой категории до 60 кг, Орловская область:

Валерий Мешков

– 11 лет назад в секцию бокса меня отдала мама. Она сказала, что я слишком энергичный, а спорт дисциплинирует. Вообще бокс — это образ жизни, ежедневные тренировки. Каждое утро я пробегаю кросс, за две недели до соревнований приходится отказываться от хлеба, чтобы держать вес. В этом турнире я участвую уже во второй раз. В прошлом году в число сильнейших мне попасть не удалось, весь год я упорно тренировался. Все усилия и тренировки стоили того — первое место! Моя мечта — попасть в профи.

Дмитрий Морозов, 1-е место в весовой категории до 81 кг, Тула:

Дмитрий Морозов

– 13 лет я занимаюсь боксом. Пока за свою спортивную карьеру успел стать чемпионом Европы среди юношей, победителем первенства России среди юниоров, занять 2-е место чемпионата России среди студентов и 3-е место чемпионата России среди полицейских. Сейчас занимаюсь в спортивном обществе «Динамо Тула» и служу в отделе охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых по городу Туле. Для меня бокс стал хобби, которым я живу. Пожалуй, самое сложное при подготовке к турниру — это постоянно быть в боевой форме, постоянно преодолевать себя. У меня была цель — занять первое место и выполнить норматив мастера спорта. Сегодня мне это удалось! Для спортсмена очень важно чувствовать поддержку. Сегодня на турнир пришли мой отец и мои друзья, и я им очень благодарен! Моя победа на турнире — это знак, что я на верном пути. Как и каждый спортсмен, я хочу стать олимпийским чемпионом. Я стараюсь всегда выигрывать!

Дмитрий Морозов также был признан лучшим боксером турнира и получил специальный приз губернатора Тульской области — iPhone X.

Подарок вручил председатель регионального комитета по спорту Дмитрий Яковлев.

– Очень рад, что каждый год турнир развивается и растет. В Тулу приезжает всё больше высококлассных спортсменов. Уверен, что у турнира, как и у спортсменов, которые здесь выступают, — большое будущее, — сказал Дмитрий Яковлев.

Поединок Ровшана Ягубзаде и Даниэля Лутая был признан самым красивым на турнире.

Всем победителям и призерам были вручены медали, дипломы и ценные подарки.