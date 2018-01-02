Алексей Дюмин поздравил хоккеиста Александра Якушева с 70-летием
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с юбилеем легендарного хоккеиста.
Александр Якушев — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, председатель Совета Легенд Ночной Хоккейной Лиги (НХЛ) .
Алексей Дюмин
Вашу спортивную биографию знают во всем мире. Своей великолепной игрой и яркими победами Вы вписали немало уникальных страниц в историю хоккея. Благодаря мастерству, высоким деловым качествам и преданности делу Вы вносите огромный вклад в развитие Ночной Хоккейной Лиги, в пропаганду здорового образа жизни.
Якушев — участник спортивных мероприятий, которые проходят в нашем регионе, почетный гость юношеского международного хоккейного турнира «Кубок ЕвроХима» в Новомосковске. Именем Якушева названо отделение хоккея в тульской СШОР «Дельфин».
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