Алексей Дюмин поздравил хоккеиста Александра Якушева с 70-летием

Вашу спортивную биографию знают во всем мире. Своей великолепной игрой и яркими победами Вы вписали немало уникальных страниц в историю хоккея. Благодаря мастерству, высоким деловым качествам и преданности делу Вы вносите огромный вклад в развитие Ночной Хоккейной Лиги, в пропаганду здорового образа жизни.