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Алексей Дюмин поздравил хоккеиста Александра Якушева с 70-летием

Алексей Дюмин поздравил хоккеиста Александра Якушева с 70-летием

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с юбилеем легендарного хоккеиста.

Александр Якушев — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, председатель Совета Легенд Ночной Хоккейной Лиги (НХЛ) .
 
 

Алексей Дюмин

Вашу спортивную биографию знают во всем мире. Своей великолепной игрой и яркими победами Вы вписали немало уникальных страниц в историю хоккея. Благодаря мастерству, высоким деловым качествам и преданности делу Вы вносите огромный вклад в развитие Ночной Хоккейной Лиги, в пропаганду здорового образа жизни.
Якушев — участник спортивных мероприятий, которые проходят в нашем регионе, почетный гость юношеского международного хоккейного турнира «Кубок ЕвроХима» в Новомосковске. Именем Якушева названо отделение хоккея в тульской СШОР «Дельфин».
сегодня, в 17:08 0
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