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Матч «Арсенал» – «Торпедо-БелАЗ» посетили 2700 зрителей
Фото Александры Дроздовой.

Матч «Арсенал» – «Торпедо-БелАЗ» посетили 2700 зрителей

Игра завершилась со счетом 0:0.

Вчера, 8 октября, в Туле прошел товарищеский матч между «Арсеналом» и командой из Белоруссии «Торпедо-БелАЗ». Игра завершилась со счетом 0:0.

Несмотря на прохладную погоду, матч посетили 2700 зрителей. В пресс-службе оружейников рассказали, что на игру приехали около 20 болельщиков из Белоруссии.

Кстати, интересно, что футболисты и тренерский штаб «Торпедо» посетили наш музей оружия!


Фото Тульского музея оружия.
Галерея
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 1
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 2
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 3
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 4
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 5
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 6
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 7
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 8
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 9
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 10
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 11
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 12
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 13
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 14
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 15
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 16
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 17
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 18
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 19
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 20
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 21
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 22
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 23
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 24
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 25
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 26
Матч "Арсенал"-"Торпедо-БелАЗ", Фото: 27
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