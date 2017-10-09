Матч «Арсенал» – «Торпедо-БелАЗ» посетили 2700 зрителей

Фото Александры Дроздовой.

Вчера, 8 октября, в Туле прошел товарищеский матч между «Арсеналом» и командой из Белоруссии «Торпедо-БелАЗ». Игра завершилась со счетом 0:0.

Несмотря на прохладную погоду, матч посетили 2700 зрителей. В пресс-службе оружейников рассказали, что на игру приехали около 20 болельщиков из Белоруссии.

Кстати, интересно, что футболисты и тренерский штаб «Торпедо» посетили наш музей оружия!



Фото Тульского музея оружия.