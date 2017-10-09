Фото Александры Дроздовой.
Матч «Арсенал» – «Торпедо-БелАЗ» посетили 2700 зрителей
Игра завершилась со счетом 0:0.
Вчера, 8 октября, в Туле прошел товарищеский матч между «Арсеналом» и командой из Белоруссии «Торпедо-БелАЗ». Игра завершилась со счетом 0:0.
Несмотря на прохладную погоду, матч посетили 2700 зрителей. В пресс-службе оружейников рассказали, что на игру приехали около 20 болельщиков из Белоруссии.
Кстати, интересно, что футболисты и тренерский штаб «Торпедо» посетили наш музей оружия!
Фото Тульского музея оружия.
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