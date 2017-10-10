Погода в Туле 11 октября: облачно, прохладно, небольшой дождь
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление и лёгкий ветер.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.
Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер южной четверти, лёгкий – 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от 0 до +5, днём – до 12 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.
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