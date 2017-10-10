Погода в Туле 11 октября: облачно, прохладно, небольшой дождь

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер южной четверти, лёгкий – 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 0 до +5, днём – до 12 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.