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Погода в Туле 11 октября: облачно, прохладно, небольшой дождь

Погода в Туле 11 октября: облачно, прохладно, небольшой дождь

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление и лёгкий ветер.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер южной четверти, лёгкий – 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 0 до +5, днём – до 12 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745  мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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