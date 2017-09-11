Гендиректор московского «Динамо» считает, что «Арсеналу» помог судья

По итогам матча «Динамо» — «Зенит» разгорелся скандал. Генеральный директор московского клуба Евгений Муравьев остался недоволен решением судейской бригады. Главный арбитр матча Алексей Сухой в конце первого тайма показал желтую карточку полузащитнику Самба Сову, которая стала для него четвертой в сезоне. Таким образом, малиец пропустит матч следующего тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

- Конечно, результатом мы довольны. При том уровне мастерства, который сейчас есть у игроков «Зенита», нам было непросто добиться ничьей. И по той самоотдаче, которую сегодня показали игроки, эта ничья практически равносильна победе.

Ну и что тут говорить, когда судья в преддверии важнейшего матча с прямым конкурентом — «Арсеналом» — удаляет ключевого игрока Сова.

Спасибо «Арсеналу», судья им помог, конечно.

Просто хочу спросить. Жёлтую карточку дают за серьёзное нарушение. У Темникова вот оно было. У Сова это был единственный стык за весь матч, у него не было до этого предупреждений, да и этот стык не привёл к травме. Обычное рабочее нарушение. Если мы будем за каждый такой фол жёлтую давать… Понятно, что у Сова она должна была быть четвёртой в чемпионате. Задача стояла конкретная, и она выполнена. Думаю, «Арсенал» судью поблагодарит, это же была цель на матч. Сделали своё дело. Хочу поблагодарить Будогосского за прекрасных российских судей. Сухой, мне кажется, очень хороший арбитр. Отдельное спасибо за такое качество судейства «Арсеналу», — заявил Муравьев, пишет «Чемпионат» со ссылкой на «Лайф».

Ситуацию прокомментировал председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

- Хочу задать встречный вопрос господину Муравьеву. Если игрок делает умышленный удар рукой по лицу, но делает это впервые за матч, то его не надо наказывать? Надо в таком случае учитывать, что он первый раз нарушил? Это риторический вопрос. Откровенно говоря, генеральный директор «Динамо» несет профессиональную футбольную ересь. Меня поражает восприятие господином Муравьевым футбольной и правовой действительности. По тем критериям, которые он приводит, — 50% нарушений в футболе не должны наказываться, ведь игроки нарушили впервые за матч", — сказал Бутенко.