Михаил Виноградов о разорении могилы тулячки: это сделал отвергнутый поклонник

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Напомним, 7 сентября 2017 года смотритель тульского кладбища №4 сделал ужасную находку: могилу женщины, умершей в мае этого года, вскрыли, тело покойной вытащили из гроба, сняли с нее платье и связали ноги.

Профессор психиатрии, психиатр-криминалист поделился с Myslo возможными мотивами чудовищного преступления:

– Такие случаи – большая редкость. Без сомнений, это месть. Скорее всего, это сделал отвергнутый поклонник. Человек, который очень хотел быть рядом с этой женщиной, но взаимности от нее не добился. Твердо можно сказать, что у этого мужчины психическое заболевание. Связанные ноги – это показатель сексуальных претензий. Таким образом преступник символически показал, что никто и никогда не сможет овладеть его любимой. Погребальное платье – это некий фетиш. Скорее всего тот, кто это сделал, забрал платье с собой, чтобы любоваться им у себя дома.

По факту осквернения могилы в полиции возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Расследование продолжается.