12 сентября на улице Менделеевской в Туле ограничат остановку и стоянку транспорта

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Это связано с проведением праздника для детей «Безопасный город».

Завтра, 12 сентября, с 12.00 до 16.00 на площади Ленина в Туле состоится детский праздник «Безопасный город».

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения праздника остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена. Ограничения коснутся площади Ленина и нечетной стороны улицы Менделеевской, прилегающей к площади.