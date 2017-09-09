Фото пресс-службы "Арсенала".
Миодраг Божович: «Заслуживали сегодня победы»
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Ростовом».
Миодраг Божович, главный тренер «Арсенала» прокомментировал выездной матч оружейников с «Ростовом». Игра завершилась со счетом 2:2.
- Момента с пенальти в наши ворота я не видел, не хочу про него говорить на эмоциях. Посмотрим эпизод, разберём, сделаем выводы.
Ведь после незаслуженного поражения от «Амкара» мы выводы сделали. На пользу пошла пауза в чемпионате. Подготовились хорошо, заслуживали сегодня победы. Порадовала связка Альварес — Джорджевич. Дай Бог, чтобы эта связка нас радовала и дальше. Один только Джорджевич два мяча забил, мог ещё как минимум один забивать, — приводит слова тренера клубная пресс-служба.
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