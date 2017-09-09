"Ростов" - "Арсенал": 2:2. Текстовая трансляция матча

Фото ПФК "Арсенал"

День города наши оружейники проводят на выезде - в Ростове-на-Дону. Поддерживаем любимую команду вместе с Myslo!

90' Арбитр добавил три минуты к основному времени матча.

88' Зуев наносит 10-й удар по воротам Габулова. Мяч летит выше!

86' Градус эмоций возрос. Вот и Чаушич наказан горчичником за неспортивное поведение.

85' Калачев точен при 11-метровом... Грамотно развел по разным углам нашего голкипера и мяч. Впрочем, у Габулова не было никаких шансов взять этот мяч, даже если бы он бросился ему наперерез.

85' Гол. 2:2. Калачев забивает с пенальти.

84' Пенальти в ворота "Арсенала". Беляев и Бухаров обнимашками занимались. Беляев еще и желтой карточкой наказан...

81' Серия корнеров от ростовчан! Туляки отбиваются скорее количеством, а не качеством!

80' У ворот Габулова всё тревожнее и тревожнее. Все мячи летят на голову Бухарову, но Александр пока не может как следует ударить. И не надо!

78' Божович решил заменить Джорджевича, который сегодня показал просто невероятную игру и сделал шикарный дубль. Вместо него игру продолжит Федерико Расич.

77' Горбатенко с углового выполнил передачу на Альвареса, Виктор попытался прострелить в центр штрафной площади, попытка была неудачной.

76' Джорджевич обокрал Ингасона, но в итоге только заработал угловой.

74' Байрамян опасно стреляет в дальний - мимо! Выдохнули!

72' Последняя замена у "Ростова": Хорен Байрамян занял место Игоря Киреева на поле.

72' Могилевец бьёт головой из штрафной. Мяч летит мимо ворот. После рикошета мяч вылетает за пределы поля.

71' Первая замена у "Арсенала": вместо Максимова на поле выходит Игорь Горбатенко.

70' Вновь связка Альварес - Джорджевич во всей красе! Виктор вырезает на ближнюю штангу, где Лука на опережении! Мяч в сетке!

70' ГООООЛ! ДЖОРДЖЕВИИИИЧ!!!! 1:2!!!!!!!!!!!!

67' Максимов играет рукой, нарушая правила метрах в семи от линии штрафной. Опаснейший стандарт у "Ростова", который, к счастью, ничем не закончился. Калачёв выполнил подачу на дальнюю штангу, Бухаров пробил по воротам в борьбе с Беляевым, вышло неточно - попал в сетку с внешней стороны.

66' Замена у "Ростова". С поля ушёл Алексей Ионов, вместо него игру продолжит Александр Зуев.

65' Что такое с арбитром?! Бобен сейчас просто затоптал Шевченко, а судья молчит!

64' Хорошая атака у "Арсенала"! Альварес отдал мяч в центр, там Максимов попытался подключить набегающего Александрова, но у того удар не получился.

63' Судья забыл, где у него лежат желтые карточки?! Киреев сейчас руками придержал Александрова, сорвав атаку "Арсенала".

61' Был шанс у свежего нападающего "Ростова", но тот не смог зацепиться за мяч на входе в штрафную "Арсенала".

59' Юсупов в центре поля сбил Шевченко.

59' Первая замена в игре - у "Ростова". Замена нападающего: Александр Бухаров будет играть вместо Владимира Дядюна.

56' И еще одна попытка "Ростова". Киреев метров с 20-и наносит удар, направляя мяч немного левее от ворот.

55' Паршивлюк рывком без мяча оказывается на углу вратарской, в прыжке принимает верховой заброс, а мяч от ноги отскакивает к Габулову.

54' Шевченко перехватил мяч у ворот «Ростова», а затем выполнил передачу на Максимова, Илья не смог пробить по воротам, лишь по сути покатил он мяч в руки Песьякову.

52' Первая желтая карточка в игре! Максимов на входе в чужую штрафную в момент единоборства с соперником играет рукой, а затем излишне резко реагирует на решение арбитра дать свисток.

50' Габулов вовремя вышел из ворот и, опережая Могилевеца, забрал мяч в руки! Нужно внимательными быть нашим защитникам.

49' Максимов обнял Киреева, но судья Николаев против. Штрафной.

49' Туляки провели свою атаку, но заброс в штрафную Альвареса получается безадресным.

47' ОПАСНО у ворот Габулова! Опять "Ростов" надеется на быстрый гол?.. Альварес чуть до инфаркта не довёл тульских болельщиков своими потерями в собственной штрафной. К СЧАСТЬЮ, арбитры зафиксировали офсайд у Сергея Паршивлюка. Правда, к этому решению есть вопросы, но явно не у "Арсенала" - нам оказалось наруку.

46' Главные тренеры команд обошлись без замен в перерыве.

46' Продолжаем игру!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Блиц-интервью с игроками:

Горан Чаушич, полузащитник "Арсенала":

- "Ростову" удался быстрый гол в первые десять минут, они оказали на нас высокий прессинг. Но когда нам удалось сравнять счет, стало полегче, гол раскрепостил нас. Мы сравняли - сумели забить один. Сумеем забить и еще!

Матия Бобен, защитник "Ростова":

- Мы забили быстрый гол, потом потеряли концентрацию. Мы должны прибавить во втором тайме и сделать все для того, чтобы выиграть этот матч.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от пресс-службы ПФК "Арсенал":

45' Алексей Николаев отправляет команды на перерыв - ничего не стал добавлять к основному времени первого тайма. Уходим отдохнуть при достойной игре канониров и приемлемых 1:1 на табло стадиона «Олимп-2».

44' Шевченко решился пробить по чужим воротам - в падении через себя с линии штрафной - но не вышло. А могло бы быть красиво.

42' ОПАСНО! Альварес начудил на подступах к нашей штрафной, чем едва не воспользовался Киреев! Мимо Игорь пробил!

42' А теперь Джорджевич в офсайде. Речь о сантиметрах, но все же. Хорошо шел, мог бы запросто обыграть защитников "Ростова".

41' НАДО ЗАБИВААААТЬ! Джорджевич отлично прошел к воротам "Ростова", сделал прострел, но Комбарову чуть-чуть не хватило, чтобы на дальней штанге его замкнуть...

35' Игра остановлена - медпомощь нужна Александрову! Киреев попал по лицу нашему полузащитнику. Свисток судьи все еще молчит... Может, сломался?

34' "Ростов" пытается огрызнуться, но атака захлебывается - мяч попадает в защитника "Арсенала".

32' Бис, Лука!!! Первый по-настоящему серьезный шанс поразить ворота "Ростова" Джорджевич реализовал! Шевченко и Альварес отлично разыграли мяч на бровке. В итоге Игорь вырезал мяч на Джорджевича, а тот расстрелял ворота Песьякова - 1:1. Так-то повеселее)

32' ГООООЛ!!!!!! "Арсенал" забивает!!! 1:1!!!!!

28' Габулов ловит мяч после удара Владимира Дядюна!

26' Атакует «Арсенал» левым флангом. Мяч от ноги Шевченко летит точно в руки Песьякову. Подходы есть, но хочется какой-то голевой атаки.

24' Статистика владения мячом: 57% у "Ростова" на 43% у "Арсенала".

22' Максимов снова намудрил у ворот "Ростова" и упустил довольно ощутимый шанс забить.

21' Александров и Комбаров разобрались с Ионовым на своём фланге, но развить ответную атаку не получилось.

19' Ростовчане свалились в тактике на забросы, и часто они проходят. Преимущественно через Паршивлюка играют хозяева. Заканчивается атака фолом на Чаушиче.

18' Штрафной исполнял сам же Калачев, но Ингасон не сумел добраться до мяча.

18' И еще одно нарушение у канониров: Сунзу атакует сзади Калачева, звезду "Ростова", и попадает ему по ногам.

17' Беляев в центре поля нарушил правила против Ионова. Алексей Николаев пока обошёлся без жёлтой карточки.

15' Максимов, увидел, что Песьяков вышел из рамки и готовился принять пас от своих коллег, попытался воспользоваться моментом и пробить. Но увы, слишком неточно. Буквально простил Илья сейчас голкипера хозяев.

14' Пытаются арсенальцы вывести нападающего, Джорджевича, на рандеву с Песьяковым. Пока не получается. Но хотя бы видно, что руки не опустили и настроены на реванш.

10' Затяжная атака канониров! Шевченко оказался не готов к подарку от Вилюша, а атака захлебнулась на левом фланге атаки.

9' Да что ж такое! Едва второй гол не получили! И опять после дальнего выстрела хозяев. На этот раз к мячу приложился Сергей Паршивлюк. Мяч, облизав перекладину, улетает за лицевую.

8' Мда, не такого начала мы ожидали. Теперь надо отыгрываться. Габулов зол - высказал защитникам, что те никак не помешали Юсупову расстрелять ворота.

7' Гол забил Артур Юсупов. Ему удался дальний выстрел... Габулов оказался бессилен, а мяч зашёл в ворота точно впритирку с штангой. Вот так хозяева открыли счет уже на седьмой минуте игры...

7' Гол. "Ростов" забивает - 1:0.

4' А теперь очередь Габулова немного размяться. И наблюдаем первые попытки прессинга от наших футболистов!

3' Песьяков первым из вратарей вступает в игру: действует на выходе и фиксирует мяч в руках.

3' Пока ни одной из команд не удается подобраться к воротам соперника. Но начало довольно бодрое, дает надежду, что сегодня будет интересный футбол.

2' Между прочим, много тульских болельщиков сегодня на стадионе в Ростове-на-Дону! Молодцы!!!

1' Туляки разыграли мяч в центральном круге. Сделал это Лука Джорджевич.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!

0' Команды уже вышли на поле. Вот-вот начинаем!

0' Миодраг Божович (слово главного тренера перед игрой):

- Сегодня посмотрим, на пользу пошла нам пауза в чемпионате или во вред. Три дня мы отдыхали, потом усердно тренировались. Надеемся, что сегодня мы будем создавать моменты у чужих ворот не только после стандартов. Последний раз в Ростове-на-Дону я был 2,5 года назад. С приятными чувствами прилетел сюда.

0' Стартовые составы и скамейки запасных соперников:

0' Для нашего главного тренера, Миодрага Божовича, сегодняшняя игра особенная: его бывшие подопечные, "Ростов", играют с нынешними, "Арсеналом". Ответственный момент!)

0' Стартовый состав канониров:

0' "Ростов" начал сезон очень бодро и сейчас справедливо находится в группе лидеров чемпионата. "Арсенал" подобными успехами похвастаться не может - стабильности нашим явно недостает. Сегодня, в праздник, рассчитываем на отличный футбол и упорную борьбу. Вперед, за Тулу! Пора выбираться с задворок турнирной таблицы!

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского "Арсенала"! Поздравляем вас с Днем города и Днем Тульской области. А еще с очередным выступлением любимой команды - на выезде в Ростове-на-Дону, против местного "Ростова". Матч начнется в 16.30. Болеем за красно-желтых вместе с нами!