Экс-тренер «Арсенала» Дмитрий Аленичев может возглавить «Енисей»

Фото из архива Myslo.

Дмитрий Аленичев, которого так ждут болельщики тульского «Арсенала» в качестве главного тренера команды, может возглавить красноярский «Енисей». Как сообщает «Советский спорт», Аленичев уже достиг договоренности с клубом. Однако на данный момент пока нет официальной информации по этому поводу.

Ранее СМИ писали, что руководство «Арсенала» выбирает нового тренера между Аленичевым и Рахимовым.