Фото из архива Myslo.
Экс-тренер «Арсенала» Дмитрий Аленичев может возглавить «Енисей»
Об этом сообщают СМИ.
Дмитрий Аленичев, которого так ждут болельщики тульского «Арсенала» в качестве главного тренера команды, может возглавить красноярский «Енисей». Как сообщает «Советский спорт», Аленичев уже достиг договоренности с клубом. Однако на данный момент пока нет официальной информации по этому поводу.
Ранее СМИ писали, что руководство «Арсенала» выбирает нового тренера между Аленичевым и Рахимовым.
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