Ночью в Туле на улице Макаренко сгорел автомобиль «Киа Рио»

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Поздно ночью 5 июня в Туле на улице Макаренко загорелся автомобиль. О возгорании «Киа Рио» в 2.18 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Два пожарных расчета через семь минут прибыли на место происшествия.

Огонь потушили в 2.32. Машину спасти не удалось, она сгорела полностью. Причину пожара установят специалисты.