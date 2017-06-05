Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.
Ночью в Туле на улице Макаренко сгорел автомобиль «Киа Рио»
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Поздно ночью 5 июня в Туле на улице Макаренко загорелся автомобиль. О возгорании «Киа Рио» в 2.18 сообщили в «Единую службу спасения-112».
Два пожарных расчета через семь минут прибыли на место происшествия.
Огонь потушили в 2.32. Машину спасти не удалось, она сгорела полностью. Причину пожара установят специалисты.
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