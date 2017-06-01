СМИ: В «Арсенале» выбирают между Аленичевым и Рахимовым

Фото из архива Myslo.

С Сергеем Кирьяковым «Арсенал» не стал продлевать контракт. Об этом стало известно вчера. Теперь оружейники в поисках нового тренера. На этот пост в тульском клубе рассматривают две кандидатуры — Дмитрия Аленичева и Рашида Рахимова, пишет «Советский спорт». По информации издания, не все в попечительском совете хотят видеть Аленичева главным тренером.

Отметим, что недавно Рахимов опроверг интерес «Арсенала» к своей кандидатуре. А вот тульские болельщики очень хотят возвращения Аленичева. Неоднократно они писали петиции с таким требованием.

В пресс-службе «Арсенала» сообщили, что представят нового тренера до конца этой неделе. Скоро всё узнаем.