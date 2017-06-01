Фото из архива Myslo.
СМИ: В «Арсенале» выбирают между Аленичевым и Рахимовым
Нового тренера оружейники обещают представить до конца недели.
С Сергеем Кирьяковым «Арсенал» не стал продлевать контракт. Об этом стало известно вчера. Теперь оружейники в поисках нового тренера. На этот пост в тульском клубе рассматривают две кандидатуры — Дмитрия Аленичева и Рашида Рахимова, пишет «Советский спорт». По информации издания, не все в попечительском совете хотят видеть Аленичева главным тренером.
Отметим, что недавно Рахимов опроверг интерес «Арсенала» к своей кандидатуре. А вот тульские болельщики очень хотят возвращения Аленичева. Неоднократно они писали петиции с таким требованием.
В пресс-службе «Арсенала» сообщили, что представят нового тренера до конца этой неделе. Скоро всё узнаем.
сегодня, в 09:44, 10 870 0
вчера, в 14:58, 18 3846 10
вчера, в 12:59, 129 5758 12
вчера, в 12:22, 12 1594 0
Другие статьи по темам
Место
Прочее