Туляки выступили на чемпионате ЦФО по пляжному волейболу

В Орле прошел первый этап чемпионата ЦФО по пляжному волейболу. Наша область была представлена только в мужской категории. Из 16 команд четыре — тульские. Удачнее всех выступила пара в составе Леонида и Константина Картавенко. Братья без поражений дошли до финала, где им противостояла опытная пара из Рязани. Дмитрий Исаев и Александр Абрамов неоднократно становились победителями этапов чемпионата ЦФО разных лет. И в этот раз победа была на стороне рязанцев — 2:0. Остальные наши пары разместились в середине турнирной таблицы.

Также в Орле прошло первенство ЦФО среди юношей и девушек 2001−2002 г. р. Здесь Тулу также представляли только юноши. Туляки Андрей Сычёв и Евгений Сорокин заняли четвёртое место и завоевали путевку в финал.

Ребят подготовили тренеры Леонид Кипиченко и Дмитрий Бушин. Всего награды и квоты на участие в финале чемпионата России разыгрывали 24 команды.