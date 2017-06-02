Штанга с тульского стадиона хранится у болельщиков «Спартака» в Орле

Фото из архива Myslo.

Часть ворот со стадиона «Арсенал» теперь находится в музее.

В Орле в эфире телеканала «Первый областной» показали сюжет о судьбе штанг со стадионов «Открытие Арена» в Москве и «Арсенал» в Туле, на которых «Спартак» обыграл «Терек» (3:0) и уступил «Арсеналу» (0:3) соответственно, пишет «Чемпионат».

Болельщики красно-белых, празднуя победу команды в Премьер-лиге, разломали ворота, разобрав их части на сувениры.

Выяснилось, что штанги ворот с обоих стадионов теперь хранятся в музее «Орёл Бучерз» — объединения болельщиков московского клуба. По словам Олега Николаева, фаната «Спартака», тяжело было донести штангу до автобуса, а уже довезти до места не составило труда.

– Это как память. На баскетболе снимают сетки, кольца. Это праздник, люди теперь будут приходить и смотреть на трофей, который не у всех есть, — говорит новый владелец штанги.

Для орловских болельщиков это праздник. Только почему-то фанаты «забыли», что вместе с воротами на нашем Центральном стадионе они сломали систему обогрева поля. «Арсенал» оценил ущерб в миллион рублей.

Все повреждения рабочие на тульском стадионе оперативно устранили. И, конечно, поставили новые ворота. Будем надеяться, что в следующем сезоне они окажутся крепче.

Посмотреть видео сюжета о судьбе тульской штанги можно в YouTube (с 20:14).