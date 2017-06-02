Фото Татьяны Алексеевой.
Тульская область вошла в топ-5 национального рейтинга состояния инвестклимата
Наш регион сохранил свои позиции в этом году.
На Петербургском международном экономическом форуме представили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.
Тульская область сохранила свои позиции. Наш регион остался на четвертом месте в рейтинге.
А это значит, что у нас сохранилась положительная динамика развития инвестиционной привлекательности.
Руководитель АСИ Светлана Чупшева отметила Тульскую область как регион, где высока удовлетворенность малого и среднего бизнеса финансовой и нефинансовой поддержкой бизнеса со стороны региональной власти.
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