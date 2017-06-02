Тульская область вошла в топ-5 национального рейтинга состояния инвестклимата

Фото Татьяны Алексеевой.

Наш регион сохранил свои позиции в этом году.

На Петербургском международном экономическом форуме представили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

Тульская область сохранила свои позиции. Наш регион остался на четвертом месте в рейтинге.

А это значит, что у нас сохранилась положительная динамика развития инвестиционной привлекательности.

Руководитель АСИ Светлана Чупшева отметила Тульскую область как регион, где высока удовлетворенность малого и среднего бизнеса финансовой и нефинансовой поддержкой бизнеса со стороны региональной власти.