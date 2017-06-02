Скульптуру лося на въезде в Тулу снова восстановили

Деревянной скульптуре лося, установленной на въезде в Тулу со стороны Красных ворот, в очередной раз сделали новые рога. Несколькими днями ранее неизвестные отломили часть скульптуры. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.

Напомним, лось был установлен летом 2015 года как часть арт-объекта «Берегите лес» на средства туляков, неравнодушных к проблеме сохранения лесов нашего края. Скульптура находится в областной собственности – на балансе государственного автономного учреждения «Тульское лесохозяйственное объединение», подведомственного министерству природных ресурсов и экологии Тульской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области просит всех неравнодушных туляков и гостей города бережно относиться к композиции, уже ставшей местной достопримечательностью Тулы, при обнаружении фактов вандализма - незамедлительно обращаться по телефону прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00. Материалы фото- и видеофиксации приветствуются.