новости
новости
Регистрация
Скульптуру лося на въезде в Тулу снова восстановили

Скульптуру лося на въезде в Тулу снова восстановили

Несколькими днями ранее неизвестные в очередной раз отломили деревянному лосю рога.

Деревянной скульптуре лося, установленной на въезде в Тулу со стороны Красных ворот, в очередной раз сделали новые рога. Несколькими днями ранее неизвестные отломили часть скульптуры. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.

Напомним, лось был установлен летом 2015 года как часть арт-объекта «Берегите лес» на средства туляков, неравнодушных к проблеме сохранения лесов нашего края. Скульптура находится в областной собственности – на балансе государственного автономного учреждения «Тульское лесохозяйственное объединение», подведомственного министерству природных ресурсов и экологии Тульской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области просит всех неравнодушных туляков и гостей города бережно относиться к композиции, уже ставшей местной достопримечательностью Тулы, при обнаружении фактов вандализма - незамедлительно обращаться по телефону прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00. Материалы фото- и видеофиксации приветствуются.

 
Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 09:59 +3
Другие статьи по темам
Событие
восстановили рога
Место
Тула
Прочее
деревянный лосьберегите лес

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Штанга с тульского стадиона хранится у болельщиков «Спартака» в Орле
Штанга с тульского стадиона хранится у болельщиков «Спартака» в Орле
В Туле пройдет семейный карнавал: полная афиша МамПарада-2017
В Туле пройдет семейный карнавал: полная афиша МамПарада-2017
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.