Последствия матча со «Спартаком»: ущерб тульскому стадиону оценили в 1 млн рублей

Фото из архива Myslo.

«Арсенал» оценил ущерб, нанесенный Центральному стадиону, примерно в один миллион рублей.

К 28 мая, дню матча #АрсеналЕнисей, газон Центрального стадиона будет восстановлен. Сумма ущерба — примерно 1 млн руб. Подсчет продолжается pic.twitter.com/eAh8WC7gJn — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 23 мая 2017 г.

Напомним, что после финального свистка в матче оружейников со «Спартаком» фанаты выбежали на поле. Болельщики буквально по кусочкам растащили ворота на сувениры и при этом повредили систему обогрева поля — из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров.

Сейчас на стадионе рабочие трудятся не покладая рук, чтобы до 28 мая привести всё в порядок.