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Последствия матча со «Спартаком»: ущерб тульскому стадиону оценили в 1 млн рублей
Фото из архива Myslo.

Последствия матча со «Спартаком»: ущерб тульскому стадиону оценили в 1 млн рублей

Однако эти цифры примерные. Подсчет убытков продолжается.

«Арсенал» оценил ущерб, нанесенный Центральному стадиону, примерно в один миллион рублей.

Напомним, что после финального свистка в матче оружейников со «Спартаком» фанаты выбежали на поле. Болельщики буквально по кусочкам растащили ворота на сувениры и при этом повредили систему обогрева поля — из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров.

Сейчас на стадионе рабочие трудятся не покладая рук, чтобы до 28 мая привести всё в порядок.

Галерея
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 1
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 2
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 3
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 4
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 5
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 6
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 7
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 8
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 9
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 10
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 11
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 12
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 13
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 14
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 15
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 16
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 17
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 18
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 19
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 20
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 21
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 22
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 23
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 24
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 25
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 26
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 27
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 28
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 29
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 30
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 31
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 32
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 33
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 34
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 35
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 36
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 37
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